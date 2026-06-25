Depuis des décennies, les ordinateurs gagnent sans cesse en puissance. Pourtant, certains problèmes restent hors de portée, même pour les supercalculateurs les plus performants. C'est dans ce contexte que développel'informatique quantique, une technologie encore expérimentale, mais qui pourrait bouleverser l'informatique telle que nous la connaissons.

Depuis plusieurs décennies, les progrès de l'informatique permettent d'effectuer des calculs toujours plus complexes. Mais malgré ces avancées, certaines tâches nécessitent une puissance de calcul telle que les ordinateurs classiques atteignent rapidement leurs limites. C'est précisément là que l'informatique quantique entre en jeu.

Contrairement aux ordinateurs traditionnels, qui manipulent des bits pouvant prendre la valeur 0 ou 1, un ordinateur quantique repose sur des qubits. Toute la différence vient de ces derniers : grâce aux lois de la physique quantique, un qubit peut exister dans plusieurs états simultanément. Une propriété déroutante, mais qui ouvre des perspectives inédites en matière de calcul.

Pour se représenter cette différence, on peut imaginer un immense labyrinthe comptant un million de chemins. Là où un ordinateur classique les explorerait les uns après les autres, un ordinateur quantique est capable, dans une certaine mesure, d'en explorer un très grand nombre en parallèle. Cette image simplifie la réalité, mais elle illustre pourquoi cette technologie suscite autant d'espoirs.

Des applications potentiellement révolutionnaires

Si les promesses de l'informatique quantique se concrétisent, certains calculs pourraient être réalisés bien plus rapidement qu'aujourd'hui. Les applications envisagées sont nombreuses : simuler le comportement de molécules afin d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments, optimiser les réseaux électriques, améliorer des modèles financiers ou encore concevoir de nouveaux matériaux.

Autant de problèmes qui peuvent aujourd'hui nécessiter des jours, des semaines, voire des années de calcul sur les infrastructures les plus puissantes.

Une technologie encore très difficile à maîtriser

Si les perspectives sont impressionnantes, les défis techniques le sont tout autant. Les qubits sont extrêmement sensibles. La moindre vibration, une variation de température ou un simple bruit parasite peuvent perturber les calculs et générer des erreurs.

Pour limiter ces phénomènes, les ordinateurs quantiques doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, souvent à des températures proches du zéro absolu.

C'est pourquoi, malgré les annonces régulières des grands groupes technologiques, l'informatique quantique demeure encore largement au stade de la recherche et du développement.

Une course mondiale entre géants de la technologie

IBM, Google, Microsoft, Nvidia et Amazon investissent des milliards de dollars dans cette technologie. À leurs côtés, des entreprises spécialisées comme IonQ, Rigetti, D-Wave ou Quantinuum tentent également de s'imposer sur ce marché naissant.

Pour autant, aucun acteur n'a encore développé un ordinateur quantique capable de remplacer les ordinateurs classiques pour des usages généraux. L'industrie se trouve aujourd'hui dans une phase comparable à celle des semi-conducteurs il y a des années : le potentiel est immense, mais la maturité industrielle reste encore à construire.

Un thème d'investissement aussi prometteur que spéculatif

Sur les marchés financiers, l'informatique quantique constitue aujourd'hui une thématique particulièrement spéculative. Les valorisations des entreprises du secteur reposent davantage sur les perspectives de long terme que sur leurs revenus actuels.

Il est encore impossible de savoir quels seront les futurs leaders de cette industrie, ni même quelle technologie de qubits finira par s'imposer. Comme pour l'intelligence artificielle à ses débuts, les investisseurs misent avant tout sur une conviction : celle que cette technologie pourrait profondément transformer l'économie dans les prochaines décennies.

Si l'informatique quantique tient ses promesses, elle pourrait en effet représenter l'une des plus grandes ruptures technologiques du siècle. Mais en Bourse, cette révolution reste pour l'instant un pari sur l'avenir plutôt qu'une réalité économique.