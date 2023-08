Ibnsina Pharma S.A.E. est le n° 2 égyptien de la distribution en gros de produits pharmaceutiques. Le groupe propose des médicaments et des produits cosmétiques à plus de 35 000 clients des secteurs privé et public (chaînes de distribution, pharmacies, grossistes et établissements de santé) au travers de 55 sites implantés en Egypte.

Secteur Pharmacies