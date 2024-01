Ibstock plc est une société basée au Royaume-Uni. La société est un fabricant et un fournisseur de produits de construction en argile et en béton et de solutions pour l'industrie de la construction au Royaume-Uni, spécialisée dans les produits et les systèmes pour l'enveloppe des bâtiments résidentiels et les marchés d'infrastructure. Les segments de la société comprennent l'argile et le béton. Son offre de produits s'étend des murs, toitures, rails et infrastructures aux jardins et aménagements paysagers, revêtements de sol et travaux de terrassement, services sur mesure, et divers autres. Les principaux produits de ses deux divisions, Ibstock Clay et Ibstock Concrete, comprennent des briques en terre cuite, des composants de briques, des tuiles en béton, des alternatives au béton pour la maçonnerie en pierre, des clôtures en béton et des produits en béton précontraint. Ses autres produits comprennent des accessoires de toiture, des cheminées, des poteaux de clôture, des margelles et des chapes, des planches à gravier, des bornes, des balustrades, des auges de rail et des margelles de plate-forme, entre autres. Ses marques comprennent Anderton, Supreme, Ibstock Brick, Ibstock Kevington et d'autres.

Secteur Matériaux de construction