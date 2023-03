Ibstock salue des résultats "solides" grâce à une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices

(Alliance News) Ibstock PLC a annoncé mercredi que le chiffre d'affaires et le bénéfice pour 2022 étaient sensiblement supérieurs à ceux de l'année précédente, tout en augmentant son dividende de 17%.

Le fabricant de produits de construction en terre cuite et en béton basé dans le Leicestershire, en Angleterre, a déclaré 105 millions de livres sterling, en hausse de 61% par rapport à 65 millions de livres sterling, et le bénéfice par action a augmenté à 21,6 pence, contre 7,8 pence en 2021.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 513 millions de livres sterling en 2022, soit une hausse de 26 % par rapport aux 409 millions de livres sterling de l'année précédente.

La société a déclaré que la performance a bénéficié d'une solide gestion des prix et a reflété un contexte de demande robuste pendant la majeure partie de l'année, bien que "l'activité du marché ait ralenti au dernier trimestre, reflétant un environnement de demande plus prudent".

Le bénéfice d'exploitation est passé de 69,9 millions de livres sterling en 2021 à 107,4 millions de livres sterling.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 140 millions de livres sterling, soit une hausse de 36 % par rapport aux 103 millions de livres sterling.

Le directeur général, Joe Hudson, a déclaré : "Ces excellents résultats reflètent l'attention constante que nous portons à l'exécution commerciale et opérationnelle, qui a permis au groupe d'enregistrer une croissance significative et d'améliorer les rendements malgré un contexte difficile.

"Le chiffre d'affaires et le bénéfice sont nettement supérieurs à ceux de l'année précédente et à ceux d'avant la pandémie, ce qui reflète les progrès stratégiques que nous avons réalisés au cours des cinq dernières années, avec le développement d'une base d'actifs de haute qualité, moins coûteuse et très efficace, alliée à la solidité de nos positions sur le marché".

Ibstock a augmenté son dividende annuel de 17 % à 8,8 pence, contre 7,5 pence l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Ibstock a déclaré que l'activité au cours des premières semaines de 2023 reflétait l'environnement de demande "plus modéré" observé à la fin de l'année dernière, bien qu'elle s'attende à une amélioration au fur et à mesure que l'année progresse.

Elle a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les actions étaient en baisse de 0,1 % à 162,10 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.