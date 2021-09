IBU tec advanced materials : Le ministre de l'Environnement décerne un certificat de durabilité à IBU-tec

News | 17.04.2019

Lors d'une visite début avril, Anja Siegesmund a présenté le certificat de l'accord de développement durable et a rencontré notre PDG, Ulrich Weitz. Dans la conversation, elle s'est intéressée à la manière dont IBU-tec économise de l'énergie d'une part, mais travaille également pour les clients à rendre les processus plus efficaces et à conserver les ressources. Nous avons développé un processus pour recycler les terres rares et pouvoir les réutiliser - un avantage pour les clients et l'environnement. En outre, IBU-tec recherche des catalyseurs et des matériaux de batteries.

En adhérant à l'accord de développement durable de Thuringe (NAT), nous sommes l'une des quelque 650 entreprises durables qui ont reçu des prix. L'initiative est financée par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la conservation de la nature de Thuringe et le ministère de l'économie, de la science et de la société numérique de Thuringe.

Photographie source: NAThüringen