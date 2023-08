iCAD, Inc. est une société internationale de technologie médicale qui propose des solutions de détection et de traitement du cancer. La société opère à travers deux segments : La détection du cancer (détection) et la thérapie du cancer (thérapie). Dans le secteur de la détection, les solutions de la société comprennent des solutions avancées d'analyse d'images et de flux de travail qui permettent aux professionnels de la santé de mieux servir les patients en identifiant les pathologies et en repérant plus tôt les cancers les plus répandus, ainsi qu'une gamme de systèmes d'intelligence artificielle et de détection assistée par ordinateur (DAO) très performants et des solutions de flux de travail pour la mammographie 2D et 3D, l'imagerie par résonance magnétique et la tomographie assistée par ordinateur (TAO). Le segment Thérapie propose le système Xoft, une plateforme technologique de traitement du cancer sans isotopes. Le système Xoft peut être utilisé pour le traitement du cancer du sein au stade précoce, du cancer de l'endomètre, du cancer du col de l'utérus et du cancer de la peau sans mélanome. Elle propose ProFound AI, une solution de détection du cancer par tomosynthèse mammaire numérique (DBT) et de flux de travail.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés