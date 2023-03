Icade : Invest Securities réduit sa cible

Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Icade, avec un objectif de cours réduit de 57,2 à 55,1 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la cession de la totalité des actifs de santé se fera en 3 phases étalées jusqu'en 2025.



'Vu la forte demande d'actifs de santé et la référence établie par la phase 1, nous modélisons une décote de -5% sur les valorisations d'actifs des phases 2 et 3. L'acquéreur principal, Primonial, n'est pas légalement tenu d'acquérir les actifs des phases 2 et 3 ce qui pourrait éventuellement compliquer les transactions', souligne l'analyste.



Invesr indique cependant rester confiant quant à la bonne finalisation des 3 phases qui généreront une trésorerie excessive (3MdsE) aux usages potentiellement nombreux.



'L'opération est positive à court terme avec la perspective de dividendes cumulés 2023-2025 de près de 44% du cours actuel mais elle laissera à moyen terme Icade à la tête d'un portefeuille moins diversifié et clairement moins attractif assorti d'un dividende normatif en forte baisse (-18%)', conclut l'analyste.



