Icade : Invest Securities rehausse sa cible

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Icade, avec un objectif de cours rehaussé de 70 à 75,3 euros, dérivé par la somme des parties dont une valorisation de la foncière santé de 31,6 euros par action Icade.



A la veille de l'introduction en bourse de sa filiale santé, le bureau d'études considère que l'impact de cette opération à court terme 'reste finalement relativement limité à l'échelle du groupe Icade'.



Selon lui, 'le fort potentiel de croissance attendu ne peut être pris en compte dans la valorisation de la foncière', tenant 'essentiellement à un cercle vertueux non récurrent permis par une hausse du levier et le pari de la poursuite de la compression des taux'.



