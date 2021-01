Icade : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Icade avec un objectif de cours abaissé de 78 à 70 euros, notant que 'les cours des foncières françaises ont été particulièrement malmenées en 2020 du fait de leur spécialisation dans les commerces et les bureaux'.



'L'année 2021 se place, pour ces segments, sous de tristes augures', estime l'analyste, qui pointe à la fois le télétravail et la pression sur les loyers de commerce, sous l'effet des défaillances et de la concurrence du e-commerce.



Le bureau d'études estime néanmoins que 'l'on peut trouver parmi ces foncières des titres dont le cours a excessivement réagi à ces menaces bien réelles', citant ainsi Klépierre, Icade et Mercialys, tous trois recommandés à l'achat.



