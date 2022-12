Icade : Invest Securitiesabaisse sa cible

Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Icade, avec un objectif de cours réduit de 65,5 euros à 60 euros, sous le coup de prévisions plus conservatrices et d'une perception dégradée de la société, de ses actifs et d'un newsflow probablement décevant, estime le broker.Le bureau d'analyses indique que le groupe a légèrement relevé son objectif de CFNC (cash flow net courant) 2022 (en croissance de +3%) et s'avance sur l'atterrissage de son CFNC en 2023, de bon augure pour la distribution.A moyen terme, la visibilité reste cependant faible et le discours encore trop optimiste (en particulier sur la promotion) dans l'attente de la présentation du nouveau plan (20 février 2023) qui devra être plus réaliste, rapporte Invest.'Notre conclusion boursière (recommandation Achat maintenue) ne change cependant pas vu l'injuste faiblesse du cours de bourse, notamment au regard d'un dividende qui nous semble soutenable à moyen terme (rendement actuel de 11%) pour un véhicule très sécurisé par la présence de son actionnaire principal, la CDC', conclut l'analyste.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.