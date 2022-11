Icade : Morgan Stanley dégrade sa recommandation

Morgan Stanley a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Icade, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 60 à 40 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'immobilier, l'analyste reconnaît que le cours de Bourse du promoteur français accuse une décote importante par rapport à la valorisation de la somme des parties.



Mais il juge aussi que son positionnement sur le marché, tout comme le ratio de levier au niveau de son bilan, laisse redouter un manque de catalyseurs sur le court terme.



'Les fondamentaux d'Icade sur le marché de coeur que constitue l'immobilier de bureaux sont corrects, mais loin d'être impressionnants', estime l'intermédiaire dans la note.



'Une éventuelle reprise du processus visant à faire entrer en Bourse la branche de santé pourrait mettre en lumière la valeur de sa participation et aider à réduire la décote de conglomérat, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela se concrétise rapidement au vu du contexte de marché actuel', conclut-il.



