Icade : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Icade, avec un objectif de cours inchangé de 61 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Icade, les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et Primonial REIM ont annoncé hier soir la signature d'un accord d'exclusivité permettant d'ici fin 2025 la sortie définitive d'Icade de la Foncière Santé sur la base d'une valorisation à date à 2.6 MdsE.



Une ' 1 ère étape ' devrait être réalisée à partir de juin 2023 et d'ici fin juillet 2023 et consiste en la cession par Icade de titres Icade Santé pour 1,4 MdE



Selon Oddo, cette opération devrait permettre un désendettement sensible d'Icade et pourrait faire passer le ratio LTV droits inclus d'Icade de 39.5% à fin 2022 à environ 31-33% après exécution de la ' 1 ère étape '.



'Les liquidités générées pourraient permettre à Icade de financer sa croissance future', indique le broker.



