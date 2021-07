Foncière tertiaire : poursuite de la rotation d'actifs et pré-commercialisation de près de 30 000 m² de bureaux

Signature d'environ 16 000 m² en pré-commercialisation sur l'actif EDENN à Nanterre- Préfecture (92)

La Foncière Tertiaire a signé le 23 juillet 2021 un bail en état futur d'achèvement portant pour 16 000 m² sur l'opération EDENN, opération de redéveloppement située au pied de la gare RER de Nanterre Préfecture et de la future gare de Nanterre-La Folie (RER A, RER E, ligne 15 du GPE).

Ce BEFA a été signé avec Schneider Electric France, pour une durée ferme de 9 ans et prendra effet au 2ème trimestre 2025. Cette signature, réalisée aux conditions de marché, porte à 58% le taux de pré- commercialisation de l'actif.

L'ensemble immobilier EDENN a fait l'objet d'un redéveloppement d'environ 30 090 m² par l'agence d'architecture Brenac et Gonzales.

Cet immeuble de 8 étages développé en structure mixte bois/béton/métal bénéficie des meilleurs labels et certifications environnementaux (HQE niveau Excellent, BREEAM niveau Excellent, E+C-, LEED niveau Platinium, BBCA, OsmoZ, R2S).

La livraison d'EDENN est prévue au T2 2025.

Ces deux transactions locatives significatives témoignent de l'attractivité des immeubles de bureaux du portefeuille d'Icade, dont la localisation et les caractéristiques techniques et environnementales correspondent aux besoins tertiaires des grandes entreprises, et du savoir-faire d'Icade dans la pré- commercialisation de grands projets tertiaires.

