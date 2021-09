ICADE SANTÉ : acquisition d'une maison de retraite médicalisée auprès de KOS, premier opérateur du secteur de la dépendance en Italie

187 actifs à date (dont 16 en Italie), en tenant compte de cette acquisition et des acquisitions réalisées depuis le 30 juin 2021 : une maison de retraite médicalisée à Berlin pour 45 M€ en juillet 2021, une maison de retraite à Campodarsego en Italie pour c.13 M€ en juillet 2021 et une clinique SSR à Olivet (45) pour c.26 M€ dont l'acquisition a été finalisée début septembre 2021.

Cette opération porte à 7 le nombre d'établissements opérés par KOS et détenus par Icade Santé : elle renforce l'ancrage d'Icade Santé en Italie et illustre sa stratégie de croissance et de diversification à l'international, dans une approche partenariale de long terme avec ses locataires-exploitants.

Le groupe italien KOS, spécialisé dans les services d'assistance aux personnes âgées, dans les soins de réadaptation et les soins psychiatriques, exploite aujourd'hui plus de 140 établissements (plus de 13 000 lits) en Europe. Il est le premier opérateur du secteur en Italie.

PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

DES LIEUX OU L'ON PREND SOIN DE VOUS

Icade Santé est un leader européen de l'immobilier de santé, qui accompagne les opérateurs de santé et de services aux personnes âgées dans leur stratégie d'externalisation et de développement immobilier. Les équipes du Groupe disposent d'un large éventail d'expertises en investissement immobilier, en gestion de projets complexes et d'une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Au 30 juin 2021, Icade Santé détient 183 établissements, représentant un patrimoine de 6,0 milliards d'euros (6,4 milliards d'euros, droits inclus) et une surface locative totale d'environ 2,04 millions de m2.

Icade et Icade Santé (périmètre France) sont notées BBB+, perspective stable par l'agence de notation S&P.

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet Icade : www.icade.fret Icade Santé: https://icade-sante.eu

CONTACTS