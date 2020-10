Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’administration d'Icade du 6 octobre 2020 a coopté en tant qu’administrateurs de la société, Bernard Spitz et Antoine Saintoyant. Le premier remplace Jean-Paul Faugère, qui a démissionné en juillet compte tenu de sa nomination à la Vice-Présidence de l’ACPR. Le second remplace Waël Rizk, démissionnaire.Bernard Spitz et Antoine Saintoyant sont administrateurs liés à la Caisse des Dépôts. Bernard Spitz sera membre du Comité Stratégie et Investissements.Le Conseil d'administration est ainsi composé de 15 membres, dont 5 administrateurs indépendants, soit 33%, et 40% de femmes.