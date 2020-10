ICADE : l'impact du Covid sur les résultats sera plus limité que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade a revu à la baisse l'impact du Coronavirus sur son cash-flow net courant. Il est dorénavant estimé, sous réserve de la stabilisation de la situation sanitaire, à environ - 30 millions d'euros, soit une baisse par rapport à l’estimation de fin juillet, d'environ – 50 millions d'euros. Le cash-flow net courant est attendu en repli de 8,8% à 4,80 euros par action. Il serait en hausse d'environ 5% hors effet des cessions 2019 et hors effet Covid.Dans la promotion, l'impact du Covid est dorénavant estimé pour 2020 à environ - 22 millions d'euros contre une estimation à fin juillet comprise entre -31 millions d'euros et -36 millions d'euros. L'impact de la crise sur le cash-flow net courant de la Promotion a été revu sensiblement à la baisse. Il est principalement dû à l'effet " mécanique " de l'arrêt des chantiers (estimé à 2,5 mois sur l'ensemble de l'année 2020 contre 3,5 mois en juillet) sur le chiffre d'affaires à l'avancement. 95% de cet impact sera cependant récupéré en 2021.Dans ce métier, les revenus sont enregistrés au fur et à mesure de l'état d'avancement technique et de l'état d'avancement de la commercialisation des opérations.Le cash-flow net courant de la Promotion devrait ainsi être légèrement positif en 2020.Pour la foncière Tertiaire : l'impact de la crise s'élève à environ - 6 millions d'euros, principalement liés aux décalages de commercialisations et de livraisons. (Impact attendu à fin juillet : de l'ordre de -12 millions).Pour la foncière Santé, Icade a confirmé un impact très limité, à environ 2 millions d'euros sur 2020 (impact attendu à fin juillet : de l'ordre de -4 millions).A fin septembre, le chiffre d'affaires a reculé de 3,9% à 978 millions d'euros. Il a baissé de 6,6% à périmètre constant, pénalisé par l'activité promotion : -15,6%. Ce dernier cependant de -23% à fin juin.Le dividende 2020 devrait être stable comparé au dividende 2019, à 4,0 € par action, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.