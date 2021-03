ICADE : vend près de 9 000 mètres carrés de bureaux à Macifimo

ICADE Promotion et le groupe Duval vendent près de 9 000 mètres carrés de bureaux à Macifimo.



Situé Boulevard Carnot à Lille entre le centre-ville et le Parc Matisse, Emblem bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à cinq minutes à pieds du Vieux-Lille, des transports en commun, des gares et des commerces.



Il se décompose en 2 immeubles : un immeuble de 8882 mètres carrés de bureaux et 56 parking vendus à Macifimo et une résidence de 68 logements en accession libre et 50 en locatif social, vendus à Vilogia.