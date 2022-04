COMMUNIQUE DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2022, 18h00

ICADE - ACTIVITÉ AU 31 MARS 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES PART DU GROUPE EN HAUSSE DE +6%, à 390 M€

ACTIVITÉ SOLIDE POUR LES 3 MÉTIERS

ANNÉE 2022 BIEN ENGAGÉE

PERFORMANCES COMMERCIALES SOLIDES POUR LES 3 MÉTIERS À FIN MARS 2022

o Foncières : revenus locatifs en hausse de +6,1% à 143,3 M€ (part du groupe) :  Foncière Tertiaire : revenus locatifs à ~86 M€ (+1,4%) dans un contexte de rotation d'actifs soutenue  Foncière Santé : revenus locatifs en forte hausse de +14,6% à 52 M€ portés par la croissance du portefeuille  Premiers signes positifs de l'inflation sur l'indexation des loyers : effet au T1 de l'ordre de +~1,3% sur les foncières, attendu en hausse sur le reste de l'exercice

o Promotion : chiffre d'affaires économique1 en croissance de +6% à 264 M€, réservations en hausse de +28% (en valeur) : poursuite d'une dynamique commerciale soutenue sur le T1 2022

ANNÉE 2022 BIEN ENGAGÉE

o Foncière Tertiaire : 2 actifs matures cédés (ou sous promesse) pour plus de 400 M€, à un niveau légèrement supérieur aux dernières expertises

o Foncière Santé : Cession de 4 cliniques en France pour 78 M€, avec une prime sur les dernières valeurs d'ANR de 10%. Poursuite des acquisitions en Europe du sud, projets d'investissements en cours d'étude en hausse

o Promotion : Sélection d'Urbain des Bois, filiale d'Icade Promotion dédiée à la construction bois, dans un projet innovant à Ferney-Voltaire (130 logements, 7 200 m² constitués à 75% de bois)

STRUCTURE FINANCIÈRE : POURSUITE DE L'OPTIMISATION DU PASSIF ET DU VERDISSEMENT DE LA DETTE

o Emission début janvier 2022 d'un Green Bond de 500 M€ : maturité 8 ans, coupon de 1,0%

o Renforcement de la structure financière d'Icade Santé : mise en place de 400 M€ de ligne RCF, à 5 ans

ACCÉLÉRATION DE L'AMBITION BAS CARBONE D'ICADE

« La croissance de notre activité de +6,1% par rapport au T1 2021 illustre la poursuite de la bonne dynamique observée sur 2021 et la solidité de nos 3 métiers. La Foncière de bureaux confirme la robustesse de ses fondamentaux avec des revenus locatifs stables et la rotation continue du portefeuille avec la cession (ou signature de promesse) de 2 actifs matures pour plus de 400 M€ au T1 2022. La Foncière Santé affiche une croissance soutenue de ses revenus, portée par l'accélération de ses investissements en 2021. Enfin, la dynamique commerciale de la Promotion se poursuit sur le T1 2022, confortant le déploiement de sa feuille de route de croissance ambitieuse. Grâce à la mobilisation de toutes les équipes, les 3 premiers mois s'inscrivent pleinement dans l'exécution des priorités stratégiques fixées pour 2022, et nous permettent d'être confiants dans l'atteinte de nos objectifs pour 2022.

Nous restons pleinement mobilisés pour délivrer les objectifs annoncés et ce, malgré un contexte géopolitique troublé aux conséquences peu favorables sur nos marchés ». Olivier WIGNIOLLE, CEO

Variation

(en millions d'euros)

31/03/2022

31/03/2021

(%)

∆ à périmètre constant (%)

Revenus Locatifs Foncière Tertiaire - Part du Groupe Revenus Locatifs Foncière Santé - Part du Groupe 85,7 84,5 1,4% 14,6% (3,3)% 2,1% 52,1 45,5 Autres revenus locatifs* 5,5 5,0 9,5% 9,0% Revenus locatifs Foncières - Part du Groupe 143,3 135,0 6,1% (0,9)% Chiffre d'Affaires Promotion - Part du Groupe Autres Chiffre d'Affaires** 240,8 227,4 5,9% 5,9% 14,8% 14,8% 5,8 5,1 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE - Part du Groupe 390,0 367,6 6,1% 3,7%

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 413,9 392,5 5,4%

* : Autres actifs - Foncière Tertiaire ** : Prestations intra-groupe

1 Chiffre d'affaires économique : chiffre d'affaires IFRS + chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence

1. PÔLE FONCIÈRES

1.1 FONCIÈRE TERTIAIRE : ACTIVITÉ RÉSILIENTE, POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE ROTATION DU PORTEFEUILLE

Revenus et activité locative T1

Activité

Livraisons/Dév./ locative et

(en millions d'euros, en part du Groupe)

31/03/2021 Acquisitions Restructurations Cessions indexation 31/03/2022

∆à périmètre ∆ (%) constant (%)

Bureaux 61,1 Parcs d'affaires 23,4 5,2 4,7 (6,1) (2,9) 62,0 1,5% 1,1% (5,6)% - (0,4) 0,3 0,4 23,7 1,8% REVENUS LOCATIFS FONCIÈRE TERTIAIRE PART DU GROUPE (*) 84,5 5,2 4,3 (5,9) (2,5) 85,7 1,4% (3,3)% * pour mémoire hors autres actifs

Les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire sur le secteur des bureaux et Parcs d'affaires s'élèvent au 31 mars 2022 à ~86 M€, en progression de +1,4% à périmètre courant.

 Les revenus locatifs des bureaux et parcs d'affaires progressent respectivement de +1,5% et +1,1%, portés par les acquisitions 2021 (Equinove et Prairial) et les livraisons (dont Fresk et Origine) permettant de compenser l'impact des cessions réalisées en 2021 ; o A périmètre constant, en ligne avec nos anticipations, la baisse du TOF à périmètre constant, constatée en 2021, liée au départ de 2 locataires sur la Tour Eqho (La Défense), et le renouvellement à la valeur locative du bail d'AXA (75 000 m²) impactent les loyers à périmètre constant de -3,3%. o A noter que les effets de l'indexation des loyers sont encore peu significatifs au T1 : +1,2%.

 Aucun départ significatif n'a été annoncé depuis le 1er janvier 2022 ;

 Par ailleurs, le renouvellement du bail de notre premier locataire AXA sur les 4 immeubles Grand Axe à Nanterre Préfecture portant sur près de 75 000 m² vient renforcer la solidité de notre base locative : 100% des surfaces ont ainsi été renouvelées pour 9 ans à des niveaux en ligne avec la VLM au 31/12/2021 ;

 En région, l'activité locative (plus de 10% de la Foncière Tertiaire) reste très dynamique avec une évolution des loyers à périmètre constant en hausse de +6,5%.

En synthèse, les équipes d'asset management d'Icade sont restées très actives avec notamment la signature et le renouvellement de 26 baux pour plus de 21 000 m², réalisés à des conditions globalement en ligne avec les VLM, valeurs locatives qui restent stables.

Concernant les effets de la hausse des indices, pour mémoire, 100% des baux de la Foncière Tertiaire sont indexés sur des indices intégrant une forte composante inflation : ~75% des baux sont indexés sur l'indice ILAT et ~25% sur les indices ICC et ILC, avec une indexation annuelle.

Dans un contexte de hausse des différents indices depuis le T3 2021, l'indexation moyenne sur la période s'élèveà +1,2%, soit un impact limité à date. Sur la base des indices connus à fin mars, l'impact sur l'ensemble de l'année est estimé à +2,8% environ, avec un effet plus marqué à partir du 2nd semestre 2022.

Le taux d'occupation financier s'établit à 87,5% au 31 mars 2022. Ce niveau d'occupation est sensiblement proche de celui observé fin 2021 (88,1%)

qui, pour mémoire, avait été impacté par la cession de 4 actifs matures loués à 100%, et la livraison de 2 actifs neufs aux meilleurs standards

(Origine et Fresk) dont une partie des surfaces est en cours de commercialisation. Ainsi, l'évolution de la vacance sur un an, résulte essentiellement de la situation constatée sur ces 2 actifs neufs, répondant aux meilleures exigences et enjeux d'aujourd'hui, Fresk et Origine.

Les durées de commercialisation sont plus longues et les équipes restent pleinement mobilisées.

Taux d'occupation financier

Durée moyenne des baux

(en %) (**)

(en années) (**)

Classes d'actifs

31/03/2022

31/12/2021

Variation à périmètre constant*

31/03/2022

31/12/2021

Bureaux Parcs d'affaires 88,8% 89,3% 84,6% (0,4) pt 4,5 4,7 3,3 83,4% (0,9) pt 3,2 ACTIFS BUREAUX ET PARCS D'AFFAIRES 87,4% 88,0% (0,5) pt 4,2 4,4 Autres Actifs 90,0% 89,8% +0,2 pt 6,2 6,3 FONCIÈRE TERTIAIRE 87,5% 88,1% (0,5) pt 4,3 4,5

(*) Variation entre le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022, hors livraisons, acquisitions et cessions de la période. (**) Données à 100%, sauf actifs mis en équivalence, en quote-part.

Aucun départ significatif n'a été notifié à Icade sur le T1 2022. Par ailleurs, la poursuite de la gestion active de la crise auprès de nos locataires permet d'anticiper à fin mars 2022 un maintien2 sur plus de 75% des break options de 2022.

La durée résiduelle ferme des baux s'établit à 4,3 années.

Le taux de collecte des loyers reste élevé et atteint 99% sur un an glissant.

Investissements au 31 mars 2022

(en millions d'euros, en part du Groupe) CAPEX d'exploitation Total Bureaux 12,6 26,3 38,9 Parcs d'affaires 8,8 2,5 11,3 BUREAUX ET PARCS D'AFFAIRES 21,4 28,7 50,2 Autres actifs 0,0 0,4 0,4 FONCIÈRE TERTIAIRE 21,4 29,1 50,5

Opérations en développement et VEFA

Un tableau reprenant les données par typologie d'investissements à 100% est disponible en annexe

Les investissements du T1 2022 s'élèvent à 50,5 M€ en part du Groupe, stables versus le T1 2021 (52,5 M€). Ils comprennent notamment :

 Des investissements réalisés au titre du pipeline de développement pour 21,4 M€ qui ont concerné essentiellement les projets Jump (Portes de Paris) pour ~9 M€ et Village des Athlètes (Saint-Ouen) pour ~5 M€ ;

 Des Capex d'exploitation relatifs à des travaux de maintenance et d'amélioration de la qualité technique et environnementale qui se sont élevés à 29 M€.

Plan de cession 2022 bien engagé

La Foncière Tertiaire poursuit son plan de rotation d'actifs au sein de son portefeuille avec la cession de 2 nouveaux actifs matures sur le T1 2022 :

 Finalisation de la cession du Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire (Paris 19e) pour 186 M€, suite à la promesse synallagmatique de vente signée avec Générale Continentale Investissements et BlackRock Real Assets le 21 décembre 2021 ;  Après la cession de l'immeuble Le Millénaire 1 (29 000 m²) en avril 2021, et dans le prolongement des cessions du Millénaire 2 et 3 ces dernières années, Icade a ainsi achevé le redéveloppement du Parc du Millénaire, démontrant sa capacité à transformer ses réserves foncières en véritable quartier de ville. Les cessions réalisées sur le Parc du Millénaire s'élèvent à près de 740 M€ et ont généré un montant de plus-values de plus de 260 M€, soit un taux de rendement sur fonds propres de c. 10%.

 Signature d'une promesse pour la cession de l'immeuble Gambetta (Paris 20e) pour 219 M€ avec un investisseur institutionnel français de premier rang. Sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles, la cession interviendra au mois de juin 2022.

2 Plus de 75% des breaks 2022 sécurisés (renouvellement avancé ou probabilité élevée selon les estimations de l'asset management) à date

Ces deux cessions confirment le fort intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs matures et l'attractivité des actifs du portefeuille tertiaire d'Icade ; elles permettent à la Foncière Tertiaire de sécuriser plus de deux tiers de son plan de cession 2022.

Par ailleurs, conformément aux accords signés en 2017 dans le cadre du co-développement de l'opération Quai 8.2 à Bordeaux, Icade et Covivio ont procédé au débouclage, le 18 janvier 2022, de l'opération par échange croisé des deux actifs Orianz et FactorE situés à Bordeaux Euratlantique. Cette opération se traduit par l'acquisition à 100% de l'actif Orianz par Icade et de 100% de l'actif FactorE par Covivio.

1.2 FONCIÈRE SANTÉ : POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE

Évolution des revenus locatifs bruts

Constructions Activité Variation à (en millions d'euros, Acquisitions Cessions Restructurations locative et Variation périmètre en part du Groupe) 31/03/2021 d'actifs d'actifs d'actifs indexations 31/03/2022 totale (en %) constant (en %) Court séjour 36,6 2,7 - 0,6 0,6 40,5 10,7% 1,8% Moyen séjour 3,0 0,3 - 0,2 0,1 3,6 18,0% 2,2% Long séjour 5,8 1,8 - - 0,3 8,0 36,9% 3,8% FONCIÈRE SANTÉ 45,5 4,8 - 0,8 1,0 52,1 14,6% 2,1% dont France 42,2 1,5 - 0,8 0,7 45,1 7,0% 1,6% dont International 3,3 3,3 - - 0,3 7,0 110,2% 7,2% FONCIÈRE SANTÉ Base 100% 78,1 8,1 1,4 1,6 89,1 14,2% 2,0% -

Les revenus locatifs de la Foncière Santé s'élèvent au T1 2022 à 52,1 M€ en part du Groupe, en augmentation de +14,6% à périmètre courant

(+6,6 M€), principalement sous l'effet des acquisitions réalisées en 2021.

A périmètre constant, la croissance des revenus locatifs est de +2,1%,l'effet indexation de ce début d'année est à +1,4%.

 France : revenus locatifs à 45,1 M€ en part du Groupe (77,4 M€ à 100%), en progression de +7,0%, portée par les acquisitions et développements réalisés en 2021 (clinique mutualiste de Grenoble, hôpital privé du Grand Narbonne, polyclinique du Parc - Caen, clinique des Buissonnets - Olivet). L'évolution à périmètre constant est de +1,6%, dont un effet indexation de +1,2%.

 International : revenus locatifs en forte progression de plus de 100% à près de 7 M€ (11,8 M€ à 100%), en raison des acquisitions réalisées en 2021 au Portugal, en Italie et en Allemagne. A périmètre constant, l'évolution est de +7,2%, dont un effet indexation de +3,1%.

Les revenus locatifs de la Foncière Santé se répartissent entre les actifs court séjour (hôpitaux et cliniques privés) pour 78%, moyen séjour (cliniques de soins de suite et de réadaptation, cliniques psychiatriques) pour 7% et long séjour (maisons de retraite médicalisées) pour 15%.

Concernant les effets de la hausse des indices, tout comme la Foncière Tertiaire, les baux de la Foncière Santé bénéficient de clauses d'indexation sur des indices qui intègrent une forte composante inflation.

Au 31 mars 2022, près de 55% des loyers IFRS annualisés de la Foncière Santé sont indexés sur l'ILC (indice français des loyers commerciaux), le reste des loyers étant indexé sur des indices composites ou des indices locaux liés à l'inflation.

Sur la base des indices connus à fin mars 2022, l'effet indexation des loyers sur l'ensemble de l'année est estimé à environ +3%, l'essentiel des effets étant concentrés au second semestre (70% des indexations en France).

Le taux d'occupation financier du portefeuille au 31 mars 2022 demeure inchangé à 100%.

La durée moyenne ferme des baux s'élève à 8,0 années, relativement stable par rapport au 31 décembre 2021.

 Elle atteint 6,9 ans en France et 15,4 ans en moyenne à l'international.

Taux d'occupation financier

Durée moyenne des baux

(en %)

(en années)

Classes d'actifs

31/03/2022

31/12/2021

31/03/2022

31/12/2021

France International 100,0% 100,0% 6,9 15,4 7,1 15,3 FONCIÈRE SANTÉ 100,0% 8,0 8,2

Investissements au 31 mars 2022 :

(en millions d'euros, en part du Groupe)

Acquisitions d'actifsOpérations en développement

Autres CAPEX

Total

France

International

FONCIÈRE SANTÉ

- 4,9 4,6 9,5 21,0 - 0,1 21,1 21,0 4,9 4,8 30,7

Un tableau reprenant les données par typologie d'investissements à 100% est disponible en annexe

Après un volume d'acquisitions très significatif en 2021, l'activité d'investissement sur le T1 2022 est en ligne avec le T1 2021 avec 31 M€ en part du Groupe (52 M€ à 100%) :

 Acquisitions à l'international pour 21 M€ (35 M€ à 100%) :  Acquisition d'un hôpital privé à Rapallo (Italie) pour 13 M€ en part du Groupe dans le cadre de la promesse signée avec Gruppo Villa Maria en 2021 qui porte sur l'acquisition de trois hôpitaux privés, en 2022 ;  Nouvel investissement réalisé en Espagne en janvier 2022 avec l'acquisition d'une clinique ophtalmologique située à Madrid et exploitée par le Groupe Miranza, pour 8 M€ en part du Groupe.



 Investissements au titre des développements pour 5 M€ (8 M€ à 100%) ;

 Les autres Capex pour 5 M€ concernent des travaux de maintenance et d'améliorations techniques et environnementales des actifs.

Pour rappel, le plan d'investissement de la Foncière Santé porte sur un montant de 3 Md€ sur la période 2021-2025, soit une moyenne de 600 M€ par an. Il est d'ores et déjà réalisé à plus de 30% à fin mars 2022.

A date, la Foncière Santé dispose d'un portefeuille de projets d'investissements en cours d'analyse de plus d'1 Md€, comprenant plusieurs dossiers en exclusivité.

Cessions :

Icade Santé a signé le 29 mars 2022 une promesse synallagmatique de vente avec un investisseur institutionnel français portant sur les murs de quatre cliniques situées en France, pour 78 M€ net vendeur. Le portefeuille cédé développe près de 26 000 m² et sera cédé de manière définitive d'ici le 30 juin 2022 à l'issue de la levée des conditions suspensives usuelles.

Cette opération de cession d'un portefeuille, une première pour Icade Santé, s'inscrit dans le cadre de l'optimisation du patrimoine.

Le prix de cession, à près de 10% au-dessus des dernières valeurs d'expertises, reflète l'attractivité de la classe d'actifs des murs de cliniques privées en France, qui représentent aujourd'hui près de 80% du portefeuille de la Foncière Santé d'Icade.

2. PÔLE PROMOTION

2.1 POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SUR LE T1 2022

Des indicateurs opérationnels bien orientés pour le Résidentiel et l'activité Tertiaire

Secteur Résidentiel :