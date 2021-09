Icade : Anne-Violette Faugeras nommée Directrice Financements et Trésorerie d'Icade

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 septembre 2021

ANNE-VIOLETTE FAUGERAS NOMMÉE DIRECTRICE FINANCEMENTS ET TRÉSORERIE D'ICADE

A compter du 15 septembre 2021, Anne-Violette Faugeras est nommée Directrice Financements et Trésorerie du Groupe. Elle est rattachée à Victoire Aubry, membre du Comité Exécutif en charge des Finances, des Systèmes de l'information et de l'Environnement de Travail, et rejoint le comité de coordination d'Icade.

Anne-Violette Faugeras est diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Paris, majeure finance. Elle débute sa carrière en 2007 à la Société Générale au sein de l'Inspection Générale du Groupe. Entre 2014 et 2021, elle accompagne les entreprises, en particulier les foncières, dans leurs émissions de dettes ou d'actions au sein de la banque de financement et d'investissement de la Société Générale.

En mars 2021, elle rejoint les équipes de la Direction Financière d'Icade, au sein de la Direction Corporate et Financements, en tant que Responsable des financements du groupe, avec pour mission de poursuivre la gestion dynamique du passif d'Icade.

À PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade: www.icade.fr

CONTACTS