Icade : Après son IPO, Icade Santé prévoit d'investir EUR 3 mds jusqu'en 2025

10 septembre (Reuters) - ICADE SA:
* ICADE SANTÉ ANNONCE LAPPROBATION DE SON DOCUMENT
DENREGISTREMENT PAR LAMF ET FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS
UNE INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
* ICADE SANTÉ ENVISAGE UNE IPO SUR EURONEXT PARIS, LAQUELLE
INCLURA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 800 MILLIONS DEUROS AUX
FINS NOTAMMENT DE FINANCER SON PLAN DINVESTISSEMENT DE 3
MILLIARDS DEUROS SUR LA PÉRIODE DE 2021 À 2025
* ICADE, QUI DÉTIENT ACTUELLEMENT 58,3% DICADE SANTÉ,
ENTEND
RESTER LACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIÉTÉ APRÈS
LINTRODUCTION EN BOURSE
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON
2021-2025 :
PLAN DINVESTISSEMENT DE 3 MILLIARDS DEUROS JUSQUEN 2025
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON
2021-2025 :
PIPELINE DE PROJETS LANCÉS OU À ENGAGER POUR 489 MILLIONS
DEUROS
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON
2021-2025 :
ACQUISITIONS QUI FONT LOBJET DACCORDS DEXCLUSIVITÉ POUR
ENVIRON 350 MILLIONS DEUROS
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON
2021-2025 :
AUTRES OPPORTUNITÉS À LÉTUDE POUR UN MONTANT COMPRIS ENTRE 600
MILLIONS ET 1 MILLIARD DEUROS
* PERSPECTIVES POUR 2025 : INVESTISSEMENTS ANNUELS MOYENS
DENVIRON 600 MILLIONS DEUROS, DONT 450 À 500 MILLIONS DEUROS
EN 2021
* PERSPECTIVES POUR 2025 : RÉSULTAT NET RÉCURRENT EPRA EN
PROGRESSION ANNUELLE MOYENNE DENVIRON +6%
* PERSPECTIVES POUR 2025 : RATIO DE COÛTS EPRA DENVIRON 9%
À 10%
POUR LA PÉRIODE
* PERSPECTIVES POUR 2025 : RATIO LOAN-TO-VALUE CIBLE
DENVIRON 40%
À 42%
* PERSPECTIVES POUR 2025 : POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES
AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION MINIMUM DE 85%
Texte original : https://bit.ly/3A58wUg
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(Gdansk Newsroom)