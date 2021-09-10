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Icade : Après son IPO, Icade Santé prévoit d'investir EUR 3 mds jusqu'en 2025

10/09/2021 | 07:40
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10 septembre (Reuters) - ICADE SA:

* ICADE SANTÉ ANNONCE LAPPROBATION DE SON DOCUMENT DENREGISTREMENT PAR LAMF ET FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS UNE INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS

* ICADE SANTÉ ENVISAGE UNE IPO SUR EURONEXT PARIS, LAQUELLE INCLURA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 800 MILLIONS DEUROS AUX FINS NOTAMMENT DE FINANCER SON PLAN DINVESTISSEMENT DE 3 MILLIARDS DEUROS SUR LA PÉRIODE DE 2021 À 2025

* ICADE, QUI DÉTIENT ACTUELLEMENT 58,3% DICADE SANTÉ, ENTEND RESTER LACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIÉTÉ APRÈS LINTRODUCTION EN BOURSE

* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON 2021-2025 : PLAN DINVESTISSEMENT DE 3 MILLIARDS DEUROS JUSQUEN 2025

* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON 2021-2025 : PIPELINE DE PROJETS LANCÉS OU À ENGAGER POUR 489 MILLIONS DEUROS

* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON 2021-2025 : ACQUISITIONS QUI FONT LOBJET DACCORDS DEXCLUSIVITÉ POUR ENVIRON 350 MILLIONS DEUROS

* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À LHORIZON 2021-2025 : AUTRES OPPORTUNITÉS À LÉTUDE POUR UN MONTANT COMPRIS ENTRE 600 MILLIONS ET 1 MILLIARD DEUROS

* PERSPECTIVES POUR 2025 : INVESTISSEMENTS ANNUELS MOYENS DENVIRON 600 MILLIONS DEUROS, DONT 450 À 500 MILLIONS DEUROS EN 2021

* PERSPECTIVES POUR 2025 : RÉSULTAT NET RÉCURRENT EPRA EN PROGRESSION ANNUELLE MOYENNE DENVIRON +6%

* PERSPECTIVES POUR 2025 : RATIO DE COÛTS EPRA DENVIRON 9% À 10% POUR LA PÉRIODE

* PERSPECTIVES POUR 2025 : RATIO LOAN-TO-VALUE CIBLE DENVIRON 40% À 42%

* PERSPECTIVES POUR 2025 : POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION MINIMUM DE 85% Texte original : https://bit.ly/3A58wUg Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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PER 2021 59,0x
Rendement 2021 5,77%
Capitalisation 5 404 M 6 386 M -
VE / CA 2021 7,30x
VE / CA 2022 6,99x
Nbr Employés 1 162
Flottant 40,7%
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