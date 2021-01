Icade : Béatrice Mortier rejoint Icade Promotion

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 6 janvier 2021

BÉATRICE MORTIER REJOINT ICADE PROMOTION

A compter du 1er janvier 2021, Béatrice Mortier, associée fondatrice d'Ad Vitam, est nommée Directrice régionale d'Icade Promotion à Montpellier, rattachée à Philippe Poilleux, Directeur Général Adjoint France Ouest et Sud-Ouest. Elle est membre du Comité de Coordination d'Icade.

Titulaire d'une Maîtrise de droit des Affaires/droit fiscal (Université Paris II Assas) et diplômée de l'EM Lyon, Béatrice Mortier a débuté sa carrière en 1993 comme chargée d'affaires au CDR Immobilier, au sein du département International et basée à Bruxelles. En 1999, après un an passé à Paris comme Responsable de programmes dans le groupe Bouygues Immobilier, elle part à Lisbonne pour créer et prendre la direction générale de Bouygues Imobiliaria, filiale de Bouygues Immobilier au Portugal. En 2008, elle revient en France, à Montpellier, où elle rejoint KAUFMAN & BROAD comme Directrice Régionale Languedoc Roussillon en Immobilier résidentiel, avant de fonder la société Ad Vitam en 2016.

Avec l'acquisition d'Ad Vitam le 30 décembre 2020, Béatrice Mortier rejoint Icade Promotion avec ses quatre collaboratrices. Elle aura notamment pour mission de développer la marque Ad Vitam by Icade qui sera centrée sur la réalisation de campus d'entreprises dédiés à la « soft industrie » et à forte valeur ajoutée environnementale et énergétique.

