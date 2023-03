Icade : CP - ICADE ET PRIMONIAL REIM SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITE PORTANT SUR LE RACHAT DE LA PARTICIPATION D'ICADE DANS ICADE SANTE

SPPICAV Messidor du groupe Crédit Agricole Assurances ; SPPICAV Sogecapimmo de Sogecap ; SPPICAV C Santé de BNP Paribas Cardif et SPPICAV Holdipierre de CNP Assurances

Avec la concrétisation de cet événement de liquidité, l'une des priorités du groupe pour 2023, Icade cristallise ainsi la valeur de la Foncière Santé, et extériorise le montant de plus-valueslatentes liées à ses participations dans Icade Santé et IHE (soit environ 1,2 Md€), générant une obligation de distribution de dividendes exceptionnels d'environ 710 M€, distribuables au rythme des cessions avec un étalement possible sur 2 ans.

Icade, les actionnaires minoritaires d'Icade Santé2 et Primonial REIM annoncent la signature d'un accord d'exclusivité portant sur la liquidité de la participation d'Icade dans Icade Santé et sur l'organisation de la cession du portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe (IHE), pour une valorisation totale de la participation d'Icade dans sa Foncière Santé estimée à date à 2,6 Md€, base ANR NTA au 31 décembre 2022.

Dans le cadre de cette étape, Icade Santé a obtenu un financement bancaire ferme de 550 M€ auprès de la Société Générale et de BNP Paribas permettant de couvrir les besoins de financement de la réduction de capital de 200 M€ ainsi que le remboursement du compte courant d'actionnaire d'Icade pour un montant de 50 M€ et le refinancement du Bridge-to-Bond de 300 M€.

L'opération envisagée permettrait à Icade de monétiser ses participations dans Icade Santé (« IS ») et Icade Healthcare Europe (« IHE ») en plusieurs étapes.

Cession du portefeuille d'actifs d'IHE

Les actionnaires d'Icade Healthcare Europe4 ont par ailleurs décidé dans le cadre de cet accord de mettre en vente le portefeuille d'actifs de la société, valorisé à environ 850 M€ sur la base des expertises au 31 décembre 2022. Un mandat a été confié à Primonial REIM qui aura la charge de procéder à la cession du portefeuille selon des modalités et un calendrier permettant d'en optimiser la valorisation.

Les produits de cession serviraient en priorité au remboursement du compte courant d'actionnaire d'Icade pour un montant 327 M€. Le solde serait distribué aux actionnaires d'IHE, soit un montant représentant 336 M€ pour Icade sur la base de l'ANR NTA d'IHE au 31/12/2022.

Préalablement consultés, les conseils d'administration d'Icade et d'Icade Santé, après avoir examiné les conflits d'intérêts potentiels, ont accueilli favorablement et à l'unanimité cette opération dans le respect des dispositions applicables, notamment des règles relatives aux conventions règlementées.

Icade, Icade Santé, les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et Primonial REIM ont en conséquence signé le 13 mars 2023 un accord d'exclusivité portant sur l'opération, par laquelle (i) Primonial REIM et les actionnaires minoritaires sont engagés à réaliser l'opération selon les termes envisagés et (ii) Icade et Icade Santé leur consentent une exclusivité dans l'attente de la réalisation du processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel d'Icade.

La conclusion des accords définitifs relatifs à l'opération n'interviendra qu'une fois cette procédure d'information-consultation achevée.

Conformément à la recommandation AMF n°2015-05 sur les cessions d'actifs significatifs, le conseil d'administration et la direction générale d'Icade ont été particulièrement attentifs à la mise en œuvre d'un processus de suivi régulier de l'évolution des négociations de l'opération et de ses modalités ainsi qu'aux moyens et procédures permettant d'identifier et d'encadrer d'éventuels conflits d'intérêts et de conforter l'objectivité et l'impartialité de l'examen de l'opération par les organes de gestion et d'administration d'Icade. L'opération n'est toutefois pas soumise à un vote consultatif des actionnaires d'Icade dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions qui rendraient ce vote nécessaire en application de cette recommandation AMF.

Dans ce contexte, le cabinet Finexsi a été désigné, sur une base volontaire, pour émettre une opinion sur le caractère équitable des conditions financières de l'opération pour Icade et ses actionnaires. Le cabinet Finexsi a rendu compte de ses travaux et conclusions au Conseil d'administration d'Icade du 10 mars 2023, et a confirmé le caractère équitable des termes et conditions de l'opération pour Icade et ses actionnaires.

4 Icade S.A. (59.4%), SPPICAV Messidor du groupe Crédit Agricole Assurances (16.9%) ; SPPICAV Sogecapimmo de Sogecap (10.3%) ; SPPICAV C Santé de BNP Paribas Cardif (9.1%) et SPPICAV Holdipierre de CNP Assurances (5.3%)