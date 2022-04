Icade : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 22 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2022 à 18h15

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 22 AVRIL 2022

1. COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2022 ET RESULTAT DU

VOTE DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Icade (ci-après l' « Assemblée Générale ») s'est réunie ce vendredi 22 avril 2022 au sein de l'Immeuble Origine, 43 boulevard des Bouvets - 92000 Nanterre.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable. L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet de la Société https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.

L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration.

La Caisse des dépôts, représentée par Madame Carole Abbey et Madame Emmanuelle Baboulin, membre du comité exécutif en charge de la Foncière Tertiaire, ont été désignées parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau.

Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale.

Le quorum s'est établi comme suit :

• 66.211.733 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,47 % pour l'assemblée générale ordinaire,

• 66.214.733 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,48 % pour l'assemblée générale extraordinaire.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une très large majorité par l'Assemblée Générale.

L'annexe à ce communiqué présente le résultat détaillé des votes par résolution.

L'Assemblée Générale a ainsi notamment :

• Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021;

• Fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2021 à 4,20 euros brut par action. Conformément à la décision du Conseil d'administration en date du 18 février 2022, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,10 euros brut par action détaché le 28 février 2022 et payé le 2 mars 2022, le solde de la distribution s'élevant à 2,10 euros brut par action sera détaché le 4 juillet 2022 et versé le 6 juillet 2022 ;

• Constaté l'absence de conclusion de convention réglementée nouvelle ;

• Renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Sophie Quatrehomme, Madame Marianne Louradour et Monsieur Guillaume Poitrinal ;

• Ratifié la nomination provisoire de Monsieur Alexandre Thorel, en qualité d'administrateur ;

• Approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du conseil d'administration et du directeur général ainsi que leurs éléments de rémunérations 2021 ;

• Emis un avis favorable sur l'ambition d'Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité ;

• Renouvelé les autorisations et délégations financières à conférer au conseil d'administration.

A l'issue de cette Assemblée Générale, la composition du conseil d'administration est inchangée avec 15 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants. La composition et la présidence des quatre comités du conseil d'administration restent inchangées.

Le détail de la composition du conseil d'administration ainsi que des comités est donné en annexe.

La présentation de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet de la Société : https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.

2. SAY ON CLIMATE AND BIODIVERSITY

Très engagée depuis 2010 dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de l'empreinte carbone de ses actifs, Icade a annoncé début 2022 une nouvelle accélération de sa trajectoire bas-carbone avec notamment :

• Des objectifs renforcés pour ses 3 métiers et le Corporate, couvrant les scopes 1, 2 et 3, alignés avec une trajectoire +1,5°C

• Une ambition Net-Zero en 2050

• Un engagement auprès du SBTi1 afin de faire valider la trajectoire +1,5°C.

• Un plan d'investissement 2022 - 2026 de 150 M€ pour accompagner cette ambition

Icade a également confirmé sa stratégie ambitieuse en faveur de la préservation de la biodiversité avec des engagements forts et des résultats concrets.

L'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une résolution « Say on Climate and Biodiversity » qui a été approuvée à 99,31% lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour.

Les rapportsClimatetBiodiversité ainsi qu'un communiqué de presse ad hoc sur l'ambition bas carbone du Groupe https://www.icade.fr/information-reglementee/say-on-climate-biodiversite sont disponibles sur le site Icade.fr.

