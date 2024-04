La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Alexandre Thorel, et Crédit Agricole Assurances, représenté par Monsieur Emmanuel Chabas, ont été désignés parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau.

La présentation de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».

2. ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE SUITE À LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2024

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'administration de la Société qui s'est réuni le 19 avril 2024 a notamment :

nommé Monsieur Frédéric Thomas aux fonctions de président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur restant à courir, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice écoulé, étant précisé que Monsieur Frédéric Thomas occupait déjà ces fonctions depuis le 24 avril 2019 ;

nommé Madame Florence Péronnau aux fonctions de vice-présidente du Conseil d'administration ayant les responsabilités d'administratrice référente, pour la durée de son mandat d'administratrice restant à courir, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice écoulé, étant précisé que Madame Florence Péronnau occupait déjà ces fonctions depuis le 24 avril 2020 ;

Le Conseil d'administration est toujours composé de 15 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants et 6 femmes. Le détail de la composition du Conseil d'administration ainsi que des comités est donné en annexe.

3. SAY ON CLIMATE ET SAY ON BIODIVERSITY

La résolution « Say on Climate » et la résolution « Say on Biodiversity » ont été approuvées à respectivement 99,30 % et 98,65 % lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour. Elles sont plus amplement détaillées dans le communiqué publié ce jour intitulé Say on Climate et Say on Biodiversity.

A la fois foncière tertiaire (patrimoine à 100% au 31/12/2023 de 6,8 Md€) et promoteur (CA économique 2023 de 1,3 Md€), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.

