Icade : Dans le cadre de sa stratégie bas carbone, Icade soutient le développement de puits carbone en France

et industrie. Une coopération est également en cours avec les équipes d'Urbain des Bois, la filiale construction bois d'Icade.

-STOCK est un opérateur dédié à la compensation carbone sur le territoire français, utilisant un label développé par le Ministère de la Transition Écologique. Son objectif : l'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique, en permettant l'émergence de projets locaux plus vertueux et à proximité des entreprises. En investissant dans cette structure via son start-up studio Urban Odyssey, Icade soutient le développement de solutions bas carbone innovantes et responsables.

À PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

