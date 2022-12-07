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    ICAD   FR0000035081

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Icade : Document AMF CP. 2022DD875108

07/12/2022 | 18:22
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2022DD875108

07 décembre 2022

FR0000035081 - DD154453

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EMMANUELLE BABOULIN, Membre du COMEX ICADE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ICADE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 717.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 717.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition définitive d'actions gratuites et de performance (cours de bourse : 39,88 €)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Icade SA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 396 M 417 M -
Dette nette 2022 6 649 M 6 995 M -
PER 2022 10,2x
Rendement 2022 10,7%
Capitalisation 3 059 M 3 218 M -
VE / CA 2022 5,53x
VE / CA 2023 5,33x
Nbr Employés 1 205
Flottant 40,6%
Graphique ICADE
Durée : Période :
Icade : Graphique analyse technique Icade | Zonebourse
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Evolution du Compte de Résultat
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Objectif de cours Moyen 48,52 €
Ecart / Objectif Moyen 20,0%
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Victoire Aubry Chief Financial Officer
Frédéric Thomas Chairman
Laurent Maheu Head-Research & Studies
Séverine Floquet Schmit Head-Audit, Risk, Compliance & Internal Control
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ICADE-35.91%3 218
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MIRVAC GROUP-24.06%5 856
THE GPT GROUP-18.82%5 660
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