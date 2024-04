ICADE : Invest Securities reste à achat après le CA

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 35 euros sur Icade, au lendemain de données opérationnelles à fin mars qui, 'sans être catastrophiques, témoignent des pressions structurelles dont souffre le patrimoine'.



'De fait, la défense de l'occupation se traduit à nouveau par des concessions sur les valeurs locatives. En parallèle, les indicateurs avancés de l'activité de promotion annoncent de probables baisses de revenus et de marges', note ainsi l'analyste.



'Le management n'a pas annoncé d'inflexion sur sa nouvelle feuille de route présentée en février dernier', ajoute Invest Securities, rappelant qu'Icade anticipe un CFNC des activités stratégiques entre 2,75 et 2,90 euros pour 2024.



