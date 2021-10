Icade : La Foncière Santé d'Icade poursuit sa croissance en Italie et en France avec 100 M d'investissements

Via Icade Healthcare Europe, véhicule dédié aux investissements internationaux en immobilier de santé, détenu à 59% par Icade S.A. / Acquisition via son fonds italien.

L'acquisition de ce portefeuille s'inscrit dans le cadre d'une opération de sale & leaseback avec l'opérateur La Villa3. Les 5 établissements, situés dans les régions de la Vallée d'Aoste, la Toscane, l'Émilie-Romagne, le Piémont et la Lombardie, représentent 493 lits et seront exploités par le groupe La Villa dans le cadre de baux fermes d'une durée de 30 ans.

Le portefeuille se compose de quatre maisons de retraite médicalisées (EHPAD) situées à Paris 14e, Noisy-le-Grand(Seine-Saint-Denis),Grainville-sur-Odon (Calvados) et Vaivre-et-Montoille (Haute- Saône), et d'une clinique psychiatrique située à Barbazan-Debat(Hautes-Pyrénées), représentant une capacité d'accueil totale de 396 lits et places sur une surface d'environ 17 000 m².

Clinique psychiatrique Piétat, Barbazan-Debat

(Hautes-Pyrénées)

Cette opération portera à 28 le nombre d'actifs détenus4 par Icade Santé et exploités par Korian, et renforce le partenariat de long terme avec l'opérateur.

Au 30 septembre 2021, le patrimoine de la Foncière Santé d'Icade était composé de 188 actifs dont 145 en France et 43 à l'international5.

A date, le montant des investissements cumulés de la Foncière Santé pour 2021 s'élève à près de

400 M€6.

Dont 3 actifs en développement (inclus dans le pipeline), dans le cadre du partenariat avec Korian signé en 2017 198 actifs à date (dont 150 en France et 48 à l'international) en tenant compte des acquisitions décrites dans ce communiqué de presse dont 121 M€ sous promesse

*Comprenant les entités juridiques Icade Santé et IHE (Icade Heathcare Europe)

3