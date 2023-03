Icade : Nicolas Joly futur Directeur général

Le Conseil d’administration d’Icade, réuni le 1er mars 2023, a décidé à l’unanimité et sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de nommer Nicolas Joly en qualité de Directeur général d’Icade. Il succédera ainsi à Olivier Wigniolle, dont le mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale du 21 avril 2023.



Nicolas Joly, 40 ans et diplômé de CentraleSupélec, est à ce jour directeur de projets M&A du groupe Casino et président de Casino Immobilier depuis 2016. Il a rejoint le groupe Casino en 2008 comme directeur des investissements dans l'immobilier, avant de devenir directeur immobilier en 2011, puis vice-président exécutif chargé de l'immobilier en 2013. Nicolas Joly a commencé sa carrière comme analyste chez Unibail-Rodamco-Westfield en 2004, avant d'être nommé en 2006 directeur adjoint des investissements.