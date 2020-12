Icade : Promotion et Action Logement s'engagent en faveur du logement pour tous.

Pour Jean-Michel Royo, Directeur général d'Action Logement Services: « Un partenariat comme celui qui nous unit à Icade nous permet de monter en puissance sur le sujet qui reste le cœur de métier des équipes d'Action Logement : favoriser l'accès des salariés à des logements abordables et de qualité, qui prennent toute la mesure du défi climatique. C'est cette conception d'une ville repensée, d'un habitat plus humain, fondé sur la mixité sociale et la diversité des parcours résidentiels qui nous rapproche durablement ».

Pour Emmanuel Desmaizières, Directeur général d'Icade Promotion : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Action Logement, un acteur majeur du logement, qui concrétise les ambitions que nous portons au travers de notre Raison d'être : Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. »

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2019 de près de 1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.f

CONTACTS

Charlotte Pajaud- Blanchard, Responsable relations presse

+33(0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

PROPOS D'ACTION LOGEMENT

Depuis plus de 65 ans, la vocation d'Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi.

Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l'attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et un patrimoine d'un million de logements sociaux et intermédiaires.

Sa deuxième mission est d'accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.

Le Groupe s'attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l'accès au logement, et donc à l'emploi, des bénéficiaires, qu'ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.

Plus d'informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement

CONTACTS PRESSE

Action Logement

Sophie Benard : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr