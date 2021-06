COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 juin 2021

ICADE PROMOTION : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L'OPÉRATION LE SAINT-LOUIS À

BELLE-ÎLE-EN-MER (56)

Mardi 22 juin, Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade, Emmanuel Desmaizières, Directeur général d'Icade Promotion et Tibault Grollemund, Maire de Le Palais, ont posé la première pierre de l'opération résidentielle Le Saint-Louis à Le Palais à Belle-Île-en-Mer.

Installée sur le site historique de l'ancien hôpital Saint-Louis et à proximité immédiate des commerces, cette résidence de près de 5 150 m² se compose de 81 logements du studio au 4 pièces, de 28 places de stationnement ainsi que de près de 220 m2 d'espaces commun, parmi lesquels des espaces partagés pensés pour le bien-être des habitants. La plupart des logements disposent également de grands balcons et de terrasses.

Sur les 81 logements du projet, 14 logements sont prévus en démembrement social avec le Bailleur Social BSH. 61 logements ont d'ores et déjà été réservés ou acquis, dont plus des trois quarts par des Bellilois, des originaires de l'île ou de la région, ou par leurs familles proches. Conforme à la réglementation thermique RT 2012, l'opération vise le label NF Habitat.

Conçue par le cabinet EBEN Architecture et l'atelier Victor Castro, la résidence Le Saint-Louis témoigne du savoir- faire d'Icade Promotion quant à la valorisation d'un patrimoine existant et de son implantation dans les communes les plus attractives. L'opération représente un chiffre d'affaires de plus de 20 M€.

