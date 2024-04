Icade : S&P Global abaisse sa perspective

Le 02 avril 2024 à 10:47 Partager

Icade fait part de l'abaissement par S&P Global de la perspective de sa note de crédit long terme ' BBB+' de 'stable' à 'négative', sur fond de pression sur l'activité de promotion et d'ajustement des valorisations des actifs de la foncière tertiaire plus marqué qu'anticipé.



L'agence de notation ajuste également les seuils des ratios financiers d'Icade pour une notation 'BBB+', et fixe désormais comme objectif un ratio dette / (dette et capitaux propres) inférieur à 40% (contre 'towards 35%' précédemment).



'Icade prend acte de ces ajustements et réaffirme sa volonté de maintenir une politique financière rigoureuse et prudente, pilier du plan stratégique ReShapE 2024-2028, présenté le 19 février 2024', réagit le groupe immobilier.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.