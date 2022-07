Icade : Santé et Saint-Gobain Glass innovent avec le premier verre bas carbone sur la Polyclinique du Parc à Caen

La Polyclinique du Parc est un établissement de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) opéré par le groupe Elsan à Caen, comptant 228 lits et places, sur une surface d'environ 21 000 m². Cet établissement possède des activités importantes en chirurgie - notamment orthopédique, urologique, digestive et gynécologique, en cancérologie et encore en médecine nucléaire.

À PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2021 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre habiter et travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

DES LIEUX OÙ L'ON PREND SOIN DE VOUS

Icade Santé* est un leader européen de l'immobilier de santé, qui accompagne les opérateurs de santé et de services aux personnes âgées dans leur stratégie d'externalisation et de développement immobilier. Les équipes du Groupe disposent d'un large éventail d'expertises en investissement immobilier, en gestion de projets complexes et d'une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Au 31 décembre 2021, la Foncière Santé d'Icade détient 206 établissements (en France et à l'international), représentant un patrimoine de 6,7 milliards d'euros (7,0 milliards d'euros, droits inclus) et une surface locative totale d'environ 2,25 millions de m².

Icade et Icade Santé sont notées BBB+, perspective stable par l'agence de notation S&P.

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet Icade : www.icade.fret Icade Santé : https://icade-sante.eu.

* Comprenant les entités juridiques Icade Santé et IHE (Icade Healthcare Europe)

CONTACT

Charlotte Pajaud-Blanchard Responsable relations presse +33 (0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr