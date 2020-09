Icade : Santé place avec succès son premier Social Bond

Victoire Aubry, Directrice Financière d'Icade : « 3 ans après l'émission inaugurale par Icade d'un Green Bond de 600 M€ et après la signature sur le premier semestre 2020 d'une ligne de crédit (RCF) Green et d'une ligne de crédit (RCF) Solidaire pour un montant total de 450 M€, ce premier Social bond du secteur, s'inscrit dans la droite ligne de la politique RSE volontariste du Groupe et démontre l'engagement d'Icade pour une finance durable ».

En effet, avec un portefeuille de 132 établissements de santé de court, moyen et long séjour, répartis sur l'ensemble du territoire, Icade Santé investit pour améliorer et faciliter l'accessibilité aux soins pour le plus grand nombre.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/2020 : de 11,6 Md€) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 Md€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

Avec un portefeuille de 5,0 milliards d'euros (à 100%) au 30 juin 2020, Icade Santé est le leader de l'investissement dans les murs de cliniques privées en France. Filiale à 58,3% du Groupe Icade, Icade Santé s'appuie sur une expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long terme et une maîtrise de la chaine de valeur immobilière. Icade Santé a engagé depuis 2017 une diversification dans l'investissement d'établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

