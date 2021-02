Icade : Signatures des actes de vente des secteurs D et E, le Village des athlètes franchit une nouvelle étape.

Le Village des athlètes, une démonstration grandeur nature de la ville de demain.

Le Village des athlètes est notre projet phare. Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, il sera le lieu de vie, d'hébergement et d'alimentation de plus de 14.000 athlètes et accompagnants, de toutes les nationalités. Après les Jeux, ce Village sera transformé en un quartier de ville durable, innovant, inclusif proposant des logements familiaux, spécifiques, des commerces, bureaux, et de nouveaux équipements publics (crèches, école, lycée, gymnases, etc.).

Ce Village est la démonstration grandeur nature de la ville de demain : une ville durable et inclusive.

Alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris, avec nos partenaires, nous allons démontrer qu'il est possible de proposer un modèle constructif qui permette à la fois de réduire de moitié les émissions de carbone, sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, de préserver la biodiversité et d'offrir une vraie qualité de vie pour ses habitants.

En plus d'être un incubateur d'amélioration de nos outils de transition écologique, le Village des athlètes porte de fortes ambitions d'inclusion économiques et sociales. Nous aspirons à ce que les Jeux de Paris 2024 soient un catalyseur de bonnes pratiques et un levier de croissance.

'Je suis fier et heureux de ces signatures avec des groupement nationaux, qui récompensent plus de 2 ans de travail. Ces signatures sont le dernier grand moment préparatoire, elles ouvrent officiellement la phase des travaux de construction du Village des athlètes au printemps prochain. Avec un calendrier fortement contraint et un très haut niveau d'exigence environnementale, tous les partenaires, publics et privés, ont été capables de relever le défi d'un projet à la fois emblématique, complexe, ambitieux qui mettra à l'honneur la filière de construction française ', Nicolas Ferrand, directeur exécutif de la SOLIDEO.

'Cette signature engage opérationnellement le groupement Caisse des Dépôts, Icade et CDC Habitat, dans la construction d'un village des athlètes exemplaire en matière d'innovation urbaine et d'excellence environnementale. Le quartier des Quinconces incarnera un urbanisme écologique d'avenir. Après avoir accueilli les athlètes du monde entier, il laissera en héritage un quartier inclusif et attractif, répondant aux besoins spécifiques du territoire de Seine-Saint-Denis'. indique Eric Lombard, Directeur Général de la CAISSE DES DEPOTS.

Pour Jean-Luc Porcedo, Président de Nexity Villes & Projets : 'L'ensemble du groupement du secteur E du Village des athlètes se félicite de la concrétisation du projet avec la signature des actes de vente des terrains. Véritable expérimentation « grandeur nature » de la ville de demain, cette opération est pensée pour se métamorphoser dès 2025 en morceau de ville résilient et vert, conçue pour répondre aux nouveaux enjeux'.

Pensé d'abord pour l'héritage, le Village des athlètes deviendra un véritable quartier vivant après avoir été investi pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques par les athlètes du monde entier.

Secteur D :

Par cet acte de vente, la SCCV Quinconces, constituée de la Caisse des Dépôts, Icade Promotion et CDC Habitat, devient propriétaire du secteur D du Village des athlètes.

La SCCV a donc également signé cette semaine une promesse de vente en état futur d'achèvement du programme de bureaux d'environ 9 200 m² SDP, à la SCI Quinconces constituée d'Icade Foncière et de la Caisse des Dépôts, qui interviendra dans le cadre de la réversion du village en nouveau quartier inclusif et durable. Ce projet de 51 700 m² de surface de plancher, dont 18 % de bureaux 5 % d'activités et de commerces et environ 650 logements, décline de manière forte les ambitions environnementales et sociales du Village Olympique et Paralympique.

La Caisse d'Epargne Île de France (groupe BPCE) apporte le financement à la SCI Quinconces pour un montant de près de 93 M€.

Concepteur du programme immobilier du secteur D : Architecte coordonnateur : UAPS ; Architectes : UAPS / Brenac & Gonzalez associés / ECDM / NP2F / Atelier Pascal Gontier / Post-Office ; Paysagiste : TN+.

Secteur E :

Groupement de la SSCV Héritage composé de : Nexity, Eiffage immobilier, EDF, CDC Habitat.

Concepteurs du programme immobilier : CoBe (Belvédères) / KOZ (Villas) ; Paysagiste : Atelier Georges ; architectes : KOZ / Cobe / Barrault Pressacco / Lambert Lénack / SOA / DREAM Atelier Georges.

Calendrier général du Village Olympique et Paralympique :

Le Village Olympique et Paralympique sera livré au Comité d'organisation Paris 2024 le 1er mars 2024.

2019-2021 : Travaux de déconstruction et préparation des terrains

2021-2023 : travaux de construction et d'aménagement

o des espaces publics : les voiries (piétonnes, cyclables ou circulées), les places, les espaces verts et les berges de Seine ;

o des bâtiments : logements locatifs (sociaux ou privés), en accession à la propriété, bureaux pour les entreprises, rez-de-chaussée dédiés aux commerces et services ;

o des équipements : écoles maternelles et élémentaires, crèches...

o Des aménagements complémentaires seront réalisés pour faire du projet du Village Olympique et Paralympique un ensemble cohérent et complet : passerelle sur la Seine entre Saint-Denis et L'Ile-Saint-Denis construite par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, enfouissement des lignes à haute tension réalisé par RTE (Réseau de Transport d'Électricité) et création d'un mur antibruit le long de l'A86 par l'État.

1er mars 2024 : mise à disposition du Village par les opérateurs immobiliers auprès de Paris 2024

26 juillet au 11 août 2024 : Jeux Olympiques

28 août au 8 septembre 2024: Jeux Paralympiques

1er novembre 2024 : restitution du Village par Paris 2024 aux opérateurs et démarrage des travaux de réversibilité.

2025 : fin des travaux de réversibilité : reconversion des logements d'athlètes en logements familiaux, logements étudiants, bureaux, activités... Un nouveau quartier pour 6 000 habitants et 6 000 salariés.

Concepteurs du projet urbain de la ZAC Village des athlètes :

Dominique Perrault, Architecte - mandataire ; Une Fabrique de la Ville ; INGEROP ; TER ; CITEC ; Urban-Eco ; Jean-Paul Lamoureux.