ICADE : UBS reste à achat après le point d'activité

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Icade avec un objectif de cours maintenu à 37 euros, soit un potentiel de hausse de 52% pour le titre, au lendemain du point d'activité du groupe immobilier pour son premier trimestre 2024.



De cette publication, le broker met en avant que 'l'indexation continue d'entraîner une variation positive des loyers à données comparables' alors que 'les marchés sont toujours confrontés à des défis'.



Dans le résumé de sa note, il pointe aussi un écart de performance qui 'n'a jamais été aussi important entre les bureaux 'bien positionnés' (+5,1% en comparable) et les bureaux à repositionner (-16,9% en comparable).



