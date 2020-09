Icade : Valérie Bensiek rejoint Icade en tant que directrice de l'Asset Management en Allemagne de la Foncière Santé

CARNET DE NOMINATION

Paris, le 11 septembre 2020

VALÉRIE BENSIEK REJOINT ICADE EN TANT QUE DIRECTRICE DE L'ASSET MANAGEMENT EN

ALLEMAGNE DE LA FONCIERE SANTÉ

Basée à Francfort, Valérie Bensiek sera en charge du suivi du portefeuille d'Icade Santé en Allemagne et accompagnera le groupe dans la prospection de futures acquisitions sur le marché allemand. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du développement de la Foncière Santé en Europe avec une ambition forte : bâtir une plateforme européenne leader en immobilier de santé.

Valérie Bensiek est franco-allemande et diplômée d'un Master en marketing et comptabilité de gestion de (European Business School, Oestrich-Winkel, Allemagne) et d'un MBA en marketing (Georgia State University, Atlanta). Elle a débuté sa carrière à Paris en 2005 en tant que consultante au sein du cabinet de conseil en stratégie Simon-Kucher & Partners. Elle occupe ensuite diverses responsabilités dans le secteur du tourisme, notamment auprès du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs à Paris et du Club Méditerranée à Francfort où elle sera successivement Directrice des Ventes, puis Directrice Générale en charge de la filiale Club Méditerranée Allemagne. Depuis 2018, Valérie était Directrice Générale de la filiale allemande du groupe Global Student Accommodation (GSA) à Francfort, un investisseur et opérateur spécialisé dans le logement étudiant.

Cette nomination intervient suite aux premiers investissements réalisés par Icade Santé en Allemagne via sa filiale Icade Healthcare Europe : tout d'abord fin 2019, avec l'acquisition de 19 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées exploitées par le groupe Emvia Living, puis en juillet 2020, avec la signature de 8 maisons de retraite exploitées par Orpea.

