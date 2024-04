COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 avril 2024, 18h

Icade accélère en matière de transition climatique et de

préservation de la biodiversité en présentant des résultats 2023

solides sur ces deux volets

Résolution Say on Climate approuvée à 99,30%

Résolution Say on Biodiversity approuvée à 98,65%

Lors de son assemblée générale du 19 avril 2024, Icade a soumis pour la première fois deux résolutions distinctes sur le climat et la biodiversité, piliers d'une ville à 2050 bas carbone et renaturée. Ces résolutions portent sur les résultats du Groupe en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité en 2023 au regard de ses objectifs à horizon 2030. Elles font suite à la résolution Say on Climate and Biodiversity, approuvées à deux reprises à plus de 98%, lors des assemblées générales de 2022 et 2023.

En matière de transition climatique, Icade a annoncé des résultats 2023 en ligne avec la trajectoire 1,5°C validée par la SBTi selon le standard Net-Zero :

Une réduction de -21% des émissions du Groupe en valeur absolue entre 2019 et 2023, vs un objectif de -28 % à horizon 2030 et de -90 % à horizon 2050 vs 2019 1 ;

-21% des émissions du Groupe en valeur absolue entre 2019 et 2023, vs un objectif de -28 % à horizon 2030 et de -90 % à horizon 2050 vs 2019 ; Une réduction de l'intensité carbone (en kg CO 2 /m²) de -35% pour la Foncière Tertiaire entre 2019 et 2023 vs un objectif de -60 % entre 2019 et 2030 ;

/m²) de -35% pour la Foncière Tertiaire entre 2019 et 2023 vs un objectif de -60 % entre 2019 et 2030 ; Une réduction de l'intensité carbone (en kg CO 2 /m²) de -12% pour la Promotion entre 2019 et 2023 vs un objectif de -41 % entre 2019 et 2030 2 .

En matière de biodiversité, Icade a pris les engagements suivants :

Renaturer 100 % des nouvelles constructions de la Promotion ainsi que les deux parcs d'affaires de la Foncière Tertiaire d'ici 2030 ;

Intégrer des solutions de soutien à la nature sur 90 % des bâtiments hors parcs, d'ici à 2026.

Icade a mis à profit l'année 2023 pour structurer une méthodologie interne de mesure de la biodiversité, avec des écologues, basée sur des référentiels reconnus et publier ses premiers résultats. 52% des opérations de promotion lancées en 2023 ont eu un impact positif sur la nature entre l'avant et l'après projet et Icade a publié le détail des indicateurs de biodiversité sur les parcs d'affaires de la