COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 avril 2022, 18h00

ICADE ACCÉLÈRE SON AMBITION BAS CARBONE,

ALIGNÉE SUR UNE TRAJECTOIRE +1,5°C

SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY APPROUVÉ À PLUS DE 99%

Très engagée depuis 2010 dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de l'empreinte carbone de ses actifs, Icade a annoncé début 2022 une nouvelle accélération de sa trajectoire bas carbone avec des objectifs renforcés alignés sur une trajectoire 1,5°C. Icade maintient également ses objectifs ambitieux en matière de préservation de la biodiversité. L'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une résolution « Say on Climate and Biodiversity » qui a été approuvée à 99,3% lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour.

Cette résolution sera désormais proposée tous les ans.

L'immeuble de bureaux Origine à Nanterre (92), un modèle d'architecture bas carbone.

Le futur Village des athlètes à Saint-Ouen-sur-Seine (93) se distinguera entre autres par la conception bioclimatique de ses bâtiments et une forêt urbaine de 3 000 m2

L'ensemble immobilier Wood'Art - La Canopée à Toulouse (31), composé à 76 % de bois.

Cette nouvelle accélération de son ambition bas carbone, alignée sur une trajectoire +1,5°C, se traduit notamment par :

 Des objectifs renforcés pour ses 3 métiers et le corporate couvrant les scopes 1, 2 et 3 : o Réduction de l'intensité carbone entre 2019 et 2030 (en kg CO2 /m²) de -60% pour la Foncière Tertiaire, -37% pour la Foncière Santé et -41% pour la Promotion ; o Réduction des émissions carbone pour le corporate de -30% entre 2019 et 2030 (en tCO2/an).

 Une ambition Net-Zero en 2050 se traduisant par une réduction de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre d'Icade (en valeur absolue) entre 2019 et 2050, et par la compensation des émissions résiduelles. Icade s'est dotée dès 2021 d'une stratégie de compensation responsable finançant des puits de carbone sur le territoire français, adossée au label Bas Carbone et générant des co-bénéfices environnementaux et sociaux.

 Un engagement auprès du SBTi afin de faire valider la trajectoire +1,5°C.

 Un plan d'investissement 2022 - 2026 de 150 M€ pour accompagner cette ambition.

Icade a également confirmé sa stratégie ambitieuse en faveur de la préservation de la biodiversité avec des engagements forts et des résultats concrets : 100% des parcs d'affaires et 46% des nouvelles constructions sont en biodiversité positive en 2021 et plus de 170 000 m² d'espaces naturels ont été restaurés et entretenus grâce à la contribution d'Icade depuis 2016.

Les rapports Climat et Biodiversité sont disponibles sur le site icade.fr

