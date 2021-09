Icade : acquisition d'une maison de retraite en Toscane

A la suite de la promesse signée en décembre 2019, Icade Santé annonce avoir finalisé le 16 septembre l'acquisition d'une maison de retraite située à Grosseto en Toscane, après livraison et obtention des autorisations d'exploitation.



Cet établissement, entièrement neuf, de 6.250 m² compte 120 lits et fait l'objet d'un bail de 15 ans ferme avec KOS, premier opérateur du secteur en Italie. Le montant de l'investissement est de 11 millions d'euros. L'immeuble vise une certification LEED.



Cette opération porte à sept le nombre d'établissements opérés par KOS et détenus par Icade Santé : elle renforce l'ancrage de la foncière en Italie et illustre sa stratégie de croissance et de diversification à l'international.



