Paris, le 18 décembre 2023, 17h45

ICADE ANNONCERA SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

LE 19 FÉVRIER 2024

Icade a le plaisir de convier ses investisseurs et analystes financiers le 19 février 2024 à un investor day qui se tiendra au sein de son Parc Paris Orly-Rungis.

Cette journée sera l'occasion pour la Société de :

présenter ses résultats annuels 2023 et revenir sur les faits marquants de l'exercice,

détailler, à l'aune du diagnostic réalisé sur l'ensemble de ses activités, les orientations stratégiques et les perspectives du Groupe à moyen terme,

et proposer une visite des actifs et équipements à disposition des locataires du Parc Paris Orly-Rungis.

D'une superficie totale de 58 hectares, le Parc Paris Orly-Rungis compte aujourd'hui près de 220 locataires sur plus de 388 000 m² de surfaces de bureaux, locaux d'activités et hôtel. Accessible par la route et les transports en commun, le parc d'activités est situé à proximité immédiate de l'aéroport d'Orly et propose une gamme complète de services et d'espaces à vivre pour les 12 000 personnes travaillant sur le parc quotidiennement.

La présentation sera retransmise en direct, uniquement en anglais, avec diapositives synchronisées, et sera disponible à la rediffusion sur le site internet du Groupe (invitations et informations de connexion communiquées ultérieurement).

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

