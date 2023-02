Icade : bientôt un nouveau Directeur général et "solutions alternatives " pour Icade Santé

Icade aura un nouveau Directeur général d’ici le 21 avril et le projet d’introduction en Bourse d’Icade Santé est enterré. En dépit de ces annonces lors de la publication des comptes 2022 du promoteur immobilier, son titre progresse de 1,26% à 45,12 euros. Evoquant " un contexte marqué par un environnement immobilier et financier complexe et volatil mais porteur d'opportunités ", le conseil d'administration a souhaité nommer à l'échéance du deuxième mandat, prévue le 21 avril, d'Olivier Wigniolle un nouveau Directeur général.



La société communiquera à propos de son successeur dans les prochaines semaines.



S'agissant de sa filiale Icade Santé, dont l'introduction en Bourse avait été ajournée en octobre 2021, le promoteur immobilier souligne que les " conditions de marché actuelles " rendent difficile sa relance à court terme. Les réflexions se concentrent sur des " solutions alternatives " visant à remplir les objectifs que le groupe s'est fixés, à savoir organiser la liquidité du véhicule, extérioriser la juste valeur de la Foncière Santé, et générer des liquidités pour renforcer le bilan du groupe afin de permettre à Icade d'être en capacité de saisir des opportunités de croissance.



L'année dernière, Icade a généré un cash-flow net courant par action en progression de 5,9% à 5,50 euros alors qu'il était anticipé en croissance d'environ 5,7% à 6%. Cette année, il est prévu de stable à légèrement positive, hors effet des cessions 2023.



Le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à 1,8 milliard d'euros. Dans le détail, les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire ont baissé de 2,2% à 355 millions d'euros dans un contexte de cessions d'actifs soutenues. Hors impact de ces cessions, ils afficheraient une croissance de 4,7%.



Les revenus locatifs part de la Foncière Santé s'élèvent à 210,5 millions d'euros en 2022, en augmentation de 11,7% à périmètre courant, principalement sous l'effet des acquisitions réalisées en 2021 et 2022 tant en France qu'à l'international.



Le chiffre d'affaires de l'activité Promotion a bondi de 17% à 1,26 milliards d'euros. Sur le plan commercial, les réservations ont atteint un nouveau record à 6 014 lots en 2022, vs 6 004 lots en 2021, et en croissance de 10% en valeur.



Le dividende 2022 proposé à l'assemblée générale du 21 avril 2023 s'élève à 4,33 euros par action, en progression de 3,1%. Ce montant équivaut à un taux de distribution de 78,7% du cash-flow net courant 2022. Le dividende 2023 devrait évoluer en ligne avec celle du cash-flow net courant et le taux de distribution s'élever à environ 80%



Au 31 décembre 2022, la valeur totale du patrimoine (part du groupe) s'établit à 11,8 milliards d'euros, en baisse de 3,8%, du fait notamment des cessions réalisées sur l'année (684 millions, dont 600 millions sur le portefeuille tertiaire) et en repli de 2,5% à périmètre constant.



L'actif net réévalué NDV ou de liquidation, a progressé de près de 12% à 101,4 euros par action, portée par les effets positifs de juste valeur de la dette à taux fixe et des dérivés sur l'exercice.



Le LTV, l'équivalent du taux d'endettement dans le secteur, est ressorti à 39,3%, en repli de 80 points de base sur un an.