Icade c : ée Urbain des Bois et nomme Anne Fraisse à sa direction

Issy-les-Moulineaux, le 31 mars 2021

ICADE CREE URBAIN DES BOIS

ET NOMME ANNE FRAISSEÀ SA DIRECTION

compter du 1er avril 2021, Anne Fraisse rejoint Icade en qualité de directrice générale d'Urbain des Bois. Cette filiale d'Icade Promotion, créée début 2021, sera spécialisée dans la construction bas carbone et la personnalisation du logement.

Anne aura pour mission de promouvoir l'activité d'Urbain des Bois dans l'ensemble du territoire, en développant des projets immobiliers à la fois participatifs et bas carbone : le recours aux matériaux biosourcés, en particulier le bois, et la personnalisation de la conception du logement permettront de répondre aux attentes des habitants et des collectivités locales, aux grands enjeux de la transformation de la ville.

La création d'Urbain des Bois s'inscrit dans la déclinaison opérationnelle de la raison d'être d'Icade, avec un objectif de 100 M€ de chiffres d'affaires à horizon 2025.

Anne Fraisse est diplômée de L'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, titulaire d'un DESS

Administration et Gestion des Collectivités Territoriales (IAE Orléans).

Elle a débuté sa carrière en 1994 au sein de la Direction Financière de la Ville de Blagnac, avant de rejoindre en 2001 la SEM Blagnac Constellation en tant que directrice administrative et financière puis, en 2002, le SIVOM de Blagnac Constellation en tant que directrice générale des services.

En janvier 2011, elle est nommée Directrice de projet puis Directrice du développement et enfin Directrice Adjointe d'Europolia, la Société Publique Locale d'Aménagement de Toulouse Métropole et de la Région Occitanie.

Elle est membre active du Club Ville Aménagement et du Comité Directeur du Réseau National des Aménageurs. Elle a notamment participé aux travaux de la Commission Spécialisée du Conseil National de la Transition Energétique sur la modernisation du droit de l'environnement.

