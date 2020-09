Icade : émission obligataire 'sociale' par Icade Santé

11/09/2020 | 13:20

Icade annonce que sa filiale Icade Santé a réalisé sa première émission obligataire 'sociale' d'une taille de 600 millions d'euros, à échéance 2030 et à un coupon fixe de 1,375%, financement levé avec une marge de 155 points de base au-dessus du taux de référence.



Par cette opération sursouscrite près de 10 fois par des investisseurs de premier rang, Icade Santé accroît sa base d'investisseurs obligataires et poursuit l'optimisation de son passif (allongement de la maturité et baisse du coût moyen de la dette).



'Les fonds issus de cette émission refinanceront des acquisitions ou des projets portant sur des actifs existants (constructions, développements, extensions et restructurations), localisés en France', indique la foncière.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.