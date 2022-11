Icade : en recul, un broker abaisse sa cible

Icade cède plus de 3% à Paris alors qu'Oddo a confirmé ce matin sa note de 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 59 à 46,5 euros suite à la mise à jour de son modèle.Le bureau d'analyses rapporte que Icade a rassuré les investisseurs hier lors de son Investor Day (CMD) quant à sa capacité à être résilient malgré un environnement financier plus compliqué via l'adaptation de sa stratégie visant à préserver les capacités du groupe.Néanmoins, Oddo estime que si le CMD d'Icade a donné davantage de visibilité sur la capacité du groupe à faire preuve de résilience en 2022/2023 il a aussi montré implicitement que la stratégie de croissance CFNC (+1.4% estimé sur 2023e/25e vs +4% sur 2018/22) était mise en stand by en attendant de meilleures conditions de marché.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.