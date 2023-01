Icade : financements bancaires et nouvelles transactions au menu de la fin 2022

Icade a connu une fin d’année très active, finalisant d’importants financements bancaires et réalisant deux nouvelles transactions. En Bourse, l’action du promoteur immobilier gagne près de 3% à 43,26 euros dans un contexte favorable au secteur du fait du repli des taux longs. Icade a finalisé dans le courant du mois de décembre plus de 700 millions d’euros de financements bancaires permettant d’anticiper les prochaines échéances de 2024, de renforcer sa liquidité et d’augmenter la part de ses financements durables. 100% des nouveaux financements sont responsables.



Dans le détail, le promoteur immobilier a ainsi procédé au refinancement par anticipation de 200 millions d'euros, soit la majorité de ses échéances 2024. La maturité de ces crédits bancaires a été décalée, pour la plupart, de 2024 à 2029, en contrepartie d'une hausse de marge " très limitée ".



Le groupe, bénéficiant au 30 juin d'un taux de couverture de sa dette de 94%, d'une maturité moyenne supérieure à 6 ans, " l'impact de ces refinancements sur le cash-flow net courant futur sera limité ".



Icade a également procédé à la souscription de lignes de crédit non tirées à hauteur de 525 millions d'euros de maturité moyenne supérieure à 6 ans, dont 350 millions d'euros en refinancement de lignes arrivant à échéance en 2024 et 175 millions d'euros de nouvelles lignes. Ces signatures portent le volume total de lignes de crédit sécurisées non tirées de 1,9 à 2,1 milliards d'euros et renforcent ainsi la liquidité du groupe. Leur marge est comparable à celle des lignes de crédit refinancées.



Ces financements bancaires s'accompagnent de deux nouvelles transactions. Le promoteur immobilier a signé une promesse pour la cession de l'immeuble de bureaux Eko Active à Marseille pour 48 millions d'euros, portant à près de 150 millions d'euros le volume de cession engagé pour 2023. Icade Promotion a par ailleurs finalisé la commercialisation du projet mixte Michigan Garden à Paris 13ème pour un total de 108 millions d'euros.



" La nouvelle cession de bureaux de la Foncière porte à près de 150 millions d'euros le volume de cessions engagé pour 2023, soit environ 30% du volume de cessions annuel annoncé. Cédée à des niveaux de valorisation en ligne avec les dernières expertises, cette opération confirme ainsi l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs tertiaires core de notre portefeuille tertiaire, offrant des niveaux de rendement sensiblement supérieurs au taux sans risque (supérieur à 200 points de base) " a déclaré Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade.



Avant d'ajouter : " Dans ce contexte, Icade Promotion va pouvoir annoncer une activité commerciale très dynamique pour 2022 avec un niveau de ventes actées et de réservations en hausse de respectivement 31% et 10% en valeur ".