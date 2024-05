Icade : lancement d'une offre de rachat sur des obligations

Icade annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire sur trois souches obligataires existantes, représentant en tout un montant nominal de 1,85 milliard d'euros, à des échéances allant de 2025 à 2027 et portant intérêt à des taux allant de 1,125% à 1,750%.



Le groupe immobilier souhaite racheter, en priorité un, les souches 2025 et 2026 et, en priorité deux, la souche 2027. Il a fixé un montant maximum indicatif de l'offre de rachat à 350 millions d'euros. La clôture de l'offre est prévue le 22 mai.



Icade financera le rachat des obligations avec une partie du produit perçu en 2023 au titre de la première étape de la cession des activités de santé, et explique gérer ainsi de manière proactive son échéancier de dettes.



