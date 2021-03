Icade livre a Technip Energies son nouveau siège, Origine : près de 51 000 m² de bureaux en structure bois béton à Nanterre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 mars 2021

ICADE LIVRE A TECHNIP ENERGIES SON NOUVEAU SIEGE, ORIGINE : PRÈS DE 51 000 M² DE BUREAUX EN STRUCTURE BOIS BÉTON À NANTERRE

Le 19 mars, Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade a remis à Arnaud Piéton, Directeur général de Technip Energies, les clés d'Origine, nouveau siège de Technip Energies.

Situé à Nanterre Préfecture au pied du hub de transports Nanterre la Folie, sur le territoire de Paris La Défense, Origine est un immeuble d'une surface totale de 70 000 m² de bureaux et de services. Origine a fait l'objet d'une prise à bail par Technip Energies de 80% des surfaces de l'ensemble immobilier via un BEFA ferme de plus de 9 ans, signé 3 ans avant la livraison.

Cet investissement de près de 450 M€ illustre le savoir-faire d'Icade sur le développement de grands projets tertiaires et l'attractivité de ce quartier en plein développement.

Des bureaux au service des métiers innovants de Technip Energies

Conçu par Maud Caubet Architectes et Quadri Fiore Architecture, le siège de Technip Energies proposera aux collaborateurs des espaces de travail adaptés, agrémentés de nombreux services : business centers, showroom, espaces dédiés au partage des expertises, salle de fitness, restaurant d'entreprise, conciergerie, auditorium et

une grande terrasse de 300 m² au 7e étage accessible à toutes les équipes.

Un démonstrateur des savoir-faire d'Icade en matière de construction bas carbone

Le projet a été conçu à partir d'une architecture bioclimatique avec une structure mixte bois-béton, intégrant géothermie, raccordement aux réseaux urbains de chaleur, panneaux photovoltaïques intégrés, lumière naturelle, récupération des eaux de pluie. Un mix énergétique qui permet à Technip Energies de réaliser 20 à 25% d'économies d'énergie par rapport à ses précédents locaux.

Origine concentre le meilleur des expertises bas carbone d'Icade et vise les plus hauts niveaux de certifications

et de labellisations environnementales françaises et internationales : E+C- niveau E2C2 mais aussi HQE Excellent, BBCA V3, LEED Gold et BREEAM Excellent.

Une attention particulière a également été apportée à la nature et à la biodiversité au sein du projet, puisqu'Origine compte près de 6 500 m2 d'espaces paysagers (jardins, patios, loggias, toitures, terrasses…).

La mise en place d'un réseau électrique intelligent, permettant de gérer le stockage et la répartition des énergies, ainsi que sa conception et son exécution réalisés sous maquette numérique (B.I.M.) font également d'Origine un

smart building de la dernière génération.

Un projet mixte au sein de Paris La Défense

Origine répond également à l'ambition d'Icade de développer des opérations mixtes et inclusives, conformément à sa raison d'être. Ainsi, Icade Promotion a livré début 2020, sur le même site, le programme résidentiel Nouvelle

Vague comportant 145 appartements, avec en rez-de-chaussée des commerces et une crèche. Les logements ont été entièrement commercialisés.

Un immeuble exemplaire en termes d'inclusion

Icade a passé un accord avec la Maison de l'emploi et de la formation (MEF) de Nanterre et Vinci Construction France avec pour objectif de favoriser l'accès à l'emploi, l'insertion et la qualification des Nanterriens. C'est ainsi que près de 80 000 heures d'insertion (8% des heures totales) ont été réalisées sur les chantiers d'Origine et de Nouvelle Vague avec 82% de Nanterriens.

« Icade est fière de livrer aujourd'hui Origine, l'un des immeubles flagship de notre patrimoine, conforme à notre raison d'être d'Icade, fruit des synergies entre nos équipes de foncière et de promotion. Origine représente ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'immobilier tertiaire ; sa prise à bail par un groupe aussi innovant que Technip Energies démontre également l'attractivité du territoire de Paris La Défense. » -Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade

« À l'heure ou Technip Energies écrit un nouveau chapitre de son histoire, nous avons mis un point d'honneur avec Icade à ce que notre nouveau siège en France reflète à travers sa conception, sa composition et sa réalisation, le rôle de premier plan que nous jouons dans la transition énergétique. Notre ambition est également de faire d'Origine un lieu de travail inscrit dans son époque, en phase avec l'évolution des modes de travail et avec notre ADN d'ingénieurs. Ce projet est le fruit d'une concertation menée avec l'ensemble des équipes depuis 2018 pour offrir un espace à taille humaine favorisant la communication, le travail en équipe, la convivialité, la performance et l'innovation. Origine est un projet fait par les équipes, pour les équipes et au service des équipes, que je remercie pour leur participation active et leur enthousiasme communicatif. » - Arnaud Piéton, Directeur Général de Technip Energies.

