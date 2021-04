Icade : A l'initiative d'Icade, 9 artistes réalisent à Paris 19ème une grande fresque de street-art à ciel ouvert

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 avril 2021

A L'INITIATIVE D'ICADE, 9 ARTISTES REALISENT A PARIS 19ÈME UNE GRANDE FRESQUE DE STREET-ART À CIEL OUVERT

Située au sein du Parc d'affaires Icade du Pont de Flandre, la fresque de street-art « Rêver son horizon » regroupe 9 œuvres dans une galerie à ciel ouvert de plus de 400 m de long sur un mur de soutènement des voies ferrées.

Sélectionnés par un jury composé de membres de la Mairie de Paris, de la Mairie du 19ème, de plusieurs grands locataires dont le Club Med, Grand Paris Aménagement et l'Urssaf, de la SNCF, d'Anne Carcelen Architecture et d'Icade, les 9 artistes ont été sourcés par Osaro (Elisabeth Larsonneur), maître d'œuvre et commissaire en matière de street-art. Ensemble, Alber, Dacruz, JBC, Kalouf, Kanos, Lek, Retro, Shupa et Zoer ont construit le projet Horizon, en laissant libre cours à leur imaginaire et en s'exprimant à travers leur art de manière positive et poétique.

Cette fresque vient embellir le Parc Icade du Pont de Flandre, qui accueille près de 5000 collaborateurs et 17 entreprises locataires sur plus de 94 000 m².

Ce projet s'inscrit pleinement dans la Raison d'être d'Icade qui est de concevoir, construire, gérer et investir dans des villes où il fait bon vivre, habiter, travailler. Le Parc Icade du Pont de Flandre fait partie intégrante du 19ème arrondissement de Paris, un territoire qui a connu de nombreuses mutations, avec une forte culture de l'art urbain en général et du street-art en particulier. Avec cette fresque monumentale, nous avons souhaité sublimer l'espace public en laissant le soin à 9 artistes talentueux de créer un nouvel « Horizon », trait d'union entre l'histoire et l'avenir du site », Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade.

Découvrir la fresque en vidéos : https://icade.box.com/s/s0xzosdmzd92np6fb72dx6zm7z33exl5

