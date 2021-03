Icade : Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel et publication du rapport annuel intégré 2020 d'Icade

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 mars 2021, 18h45

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL (DEU) ET PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL

INTÉGRÉ 2020 D'ICADE

Modalités de mise à disposition du DEU relatif à l'exercice 2020

Icade annonce que la version française de son Document d'Enregistrement Universel 2020 a été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 mars 2021, sous le numéro D.21-0193.

Ce document peut être consulté ou téléchargé sur :

- le site internet d'Icade, à l'adresse www.icade.fr,rubrique : Finance / Publications-Présentations

- le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers, à l'adresse www.amf-france.org, à compter du 26 mars 2021

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

- par courrier : Icade - Direction Communication Financière et Relations Investisseurs, 27 rue Camille Desmoulins 92130, Issy-les-Moulineaux - par mail : investorrelations@icade.fr

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d'Enregistrement Universel :

• Le rapport financier annuel 2020

• Le rapport annuel intégré 2020

• Le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

• Les rapports des commissaires aux comptes ;

• Les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

• La déclaration de performance extra-financière.

Une version anglaise du DEU sera disponible le 6 avril 2021.

Publication du Rapport annuel intégré 2020

Icade publie pour la troisième année consécutive un rapport annuel intégré qui s'inspire des recommandations de l'International Integrated Reporting Council (IIRC).

Ce document rend compte de la capacité d'Icade à créer de la valeur à court, moyen et long terme, et ce au bénéfice de ses clients et partenaires, de ses collaborateurs, des territoires et de la société dans son ensemble. Il présente également les réalisations et faits marquants de l'année 2020.

Le rapport annuel intégré 2020 et ses contenus digitaux enrichis (vidéos, infographies) pourront être consultés ou téléchargés sur le site Internet d'Icade :www.icade.fr. Une version accessible sera également mise à disposition.

Rappel du calendrier financier :

• Assemblée générale annuelle : le 23 avril 2021 (100% digital)

• Information financière du 1er trimestre : le 23 avril 2021 après bourse.

• Résultats semestriels : le 26 juillet 2021 avant bourse.

• Information financière du 3ème trimestre : le 25 octobre 2021 avant bourse.

A PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2020 de 14,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr